La date historique du 5 Juillet 1962 est porteuse d'une symbolique qui a inauguré la cristallisation d'un Etat national après une âpre et héroïque lutte de tout un peuple pour l'affirmation de soi dans une dynamique libératrice au retentissement international. Cette date, qui s'identifie à l'indépendance et au recouvrement de la souveraineté nationale après une longue nuit coloniale ne cesse d'apporter des enseignements et de l'espoir pour les peuples avides de liberté et de libération de toutes les formes de domination coloniale et impérialiste. Le 5 Juillet 1962 ne devrait pas se transformer en une espèce de rappel d'un passé retraçant le parcours des luttes et de combat contre le colonialisme le plus abject de par l'histoire de l'humanité. Cette date doit se transformer en un sursaut salvateur dans la perspective de la reconstruction et de la refondation de l'Etat national en revenant au serment des valeureux martyrs et combattants pour la libération de la patrie, à savoir une Algérie démocratique et sociale. Ce fondement et cette quintessence ont accompagné le jeune Etat naissant, qui aujourd'hui, dans une situation politique, économique et sociale devant être revue pour redonner à cette date et au combat libérateur son sens tel qu'il a été mené par toute une génération qui a cru en lui consistant à s'affranchir des griffes du colonialisme et son lot de misère et de paupérisations des plus drastiques et insoutenables. Le recouvrement de la souveraineté nationale doit être aujourd'hui renforcé et consolidé par une volonté qui doit miser sur le potentiel patriotique qui est seul capable d'être en synergie avec le serment des martyrs et des patriotes qui se sont sacrifiés pour ce pays.

L'Etat national subit des attaques et tirs groupés par les anciennes puissances coloniales et leurs agents de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui et plus que jamais, l'effort doit être orienté vers la sauvegarde de l'Etat national comme un processus d'un long combat pour son affirmation et sa cristallisation.

Le travail doit être axé sur le déploiement de toutes les énergies patriotiques dans le sens du renforcement du front interne pour parer à toutes les menaces qui s'esquissent et qui se dessinent par les nostalgiques de la période coloniale et les impérialistes et leur voracité expansionniste à l'égard des Etats souverains et indépendants.

Le 5 Juillet doit s'exprimer comme prolongement d'un processus qui a commencé dès la proclamation de l'indépendance de l'Algérie et son entrée dans le concert des nations et l'engagement du pays dans un cours de développement national sur fond d'une démarcation claire et nette vis-à-vis du plan des ex-puissances coloniales visant la dépendance des Etats indépendants et souverains.

Le défi de l'Algérie est grand, surtout au regard des enjeux qui se dressent à elle et les menaces qui se trament par des puissances d'outre-mer et la nouvelle carte géopolitique qui se manifeste avec des visées bellicistes qui au plan international qui au plan régional.