D'une importance capitale, la contribution de la jeunesse à la reconstruction du pays acte la naissance d'une nouvelle ère, où, désormais, cette frange de la société est reconnue comme un acteur central de la vie socio -politique. Un rang consacré par la nouvelle Constitution, et appuyé par la création d'une instance libre et souveraine. C'est dans ce sillage que le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, samedi, une conférence internationale virtuelle sur le thème «Centralité de la jeunesse dans la renaissance des nations». C'est du moins ce qu'a indiqué l'organe consultatif, précisant que la conférence s'articulera autour de trois axes, en l'occurrence les notions de résistance, de libération et de construction. Il faut dire que cette force que représente la jeunesse se trouve dans la nécessité de se doter de cadres officiels et opérationnels afin de s'affirmer sur le terrain et développer des lignes d'actions en adéquation avec les défis politiques et économiques. L'Algérie a besoin de tous ses enfants pour sauvegarder les acquis issus du processus de renouvellement des institutions et du parachèvement du travail constitutionnel. La phase actuelle consiste à mettre en place les mécanismes et les outils afin de conférer aux actions de la jeunesse une consistance essentiellement axée sur l'émergence d'une réelle force de propositions. Il faut dire, à ce titre, que les différents rendez-vous électoraux on été la première ouverture qui a permis à un grand nombre de jeunes de mettre le pied dans le monde de la politique et de bénéficier des mêmes chances que tous les acteurs. Un pas de géant en matière, de rapprochement entre le citoyen et l'Etat. C'est sur cette base qu'aujourd'hui, la jeunesse a été propulsée au-devant de la scène, avec la responsabilité et le devoir de jouer un rôle prépondérant dans la préservation de la souveraineté et de l'unité du pays, la concrétisation des réformes engagées, et l'émergence d'une démocratie participative pour une Algérie sans désaccords. Il y a lieu de convenir que l'aboutissement à ces objectifs ne manquera pas d'apporter au front intérieur une consolidation importante. C'est sur ce front que seront bâtis les vrais remparts pour repousser les multiples ennemis de la nation, car de l'intérieur, comme de l'extérieur les tentatives de division et de manipulation dirigées contre l'Algérie ne vont pas cesser du jour au lendemain, notamment après les avancées remarquables enregistrées autant sur le plan géopolitique qu'économique. Dans son nouvel habit, l'Algérie dérange et impressionne, mais s'expose également aux pires convoitises. C'est en ces termes que le travail du CSJ prend une importance particulière dans la préparation de la jeunesse à recevoir le flambeau de leurs aînés. Pour ce faire, le retour aux sources, le patriotisme et la revalorisation de l'histoire et de l'identité algériennes, s'imposent comme des repères indiscutables. C'est dans cette optique que cette visioconférence placée sous le slogan «Fiers de notre histoire, nous construisons notre avenir», vise à « consacrer chez les jeunes Algériens les valeurs citoyennes puisées dans leur glorieuse histoire, à contribuer à ancrer en eux la notion de référence nationale à travers leurs activités économiques, sociales, culturelles et sportives et à promouvoir le rôle qui leur incombe dans la construction de leur pays».