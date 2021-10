Tous les voyants de la Covid-19 sont au vert. Depuis une semaine, le nombre de contaminations quotidiennes est descendu sous la barre symbolique des 100 cas. On recense, en moyenne, 84 nouvelles contaminations chaque jour. Il semblerait même que le virus ait perdu de son intensité puisque même le nombre des décès a baissé de façon significative. Dans les établissements sanitaires, le personnel médical respire. Les services qui accueillent les malades atteints par le coronavirus sont en train de se vider lentement, mais sûrement, ce qui a permis le retour de certaines activités hospitalières qui avaient été suspendues, afin de pouvoir prendre en charge le flux important des patients. Le gouvernement a, lui, entamé le grand déconfinement après le passage sans bavure de « l’examen » des rentrées sociale et scolaire. Depuis mercredi dernier, les Algériens ne sont plus « soumis » au couvre-feu sanitaire. Une première depuis mars 2020 et l’arrivée de ce virus dans le pays.

Les restrictions aux frontières continuent, elles aussi, d’être allégées. Les hautes autorités du pays ont décidé de la réouverture des frontières maritimes pendant que le nombre de vols de et vers l’Algérie augmente chaque semaine. Un retour presque normal à la vie pour les citoyens, après un été des plus cauchemardesques, marqué par une terrible 3e vague. Toutefois, les leçons des vagues précédentes ne semblent pas avoir été retenues, puisque comme après les première et seconde vagues, l’on assiste à un relâchement général. Les gestes barrières ne sont plus d’actualité, à l’image de la disparition des masques et le retour en force de la bise et du serrage des mains. Certains pensent même que le virus n’est plus parmi nous. Or, il est toujours là, il est toujours aussi mortel. Sauf qu’il circule moins que durant les derniers mois. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une 4e vague. Les spécialistes l’annoncent pour la fin de l’année en cours. Avec le relâchement actuel et le manque d’engouement pour la vaccination, elle risque d’être encore plus dévastatrice que les deux premières. Pourtant, en entamant le déconfinement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait proposé un « deal » aux Algériens. Le chef de l’État avait conditionné les « allégements » par la diminution des cas et le respect des mesures sanitaires. De plus, la campagne de vaccination patine. On est très loin d’atteindre l’objectif de l’immunité collective. Ce n’est plus faute de vaccins. Ils sont disponibles en quantité suffisante. L’Algérie s’est même lancée dans la production du vaccin chinois, Sinovac alors que le partenaire et ami « sino » continue de faire des livraisons de cette substance à l’Algérie. Il vient même de nous offrir plus de 3,5 millions de doses, dans le cadre du mécanisme international Covax. L’Algérie a réceptionné, jeudi dernier, son 10ème lot des 1 296 000 doses de vaccin Sinovac. « Cette livraison fait partie d’un lot de 3 586 800 doses envoyées, cette semaine, à l’Algérie, par la République populaire de Chine », indique Unicef Algérie qui assure la commande et l’acheminement de ces vaccins. Malgré cela, le vaccin continue d’être boudé, faute de communication efficace et de mesures incitatives. Le retour des supporters dans les stades de football pourrait, néanmoins, donner un second souffle à cette campagne «moribonde ». Il est impératif de trouver des solutions du même genre, afin de ne pas rater le coche de la vaccination, car la situation épidémique actuelle du pays est l’occasion rêvée d’assurer rapidement une immunisation de la majorité de la population. On doit profiter de ce calme après la tempête. On peut constater les dégâts de la 4e vague, dans les pays européens, sur les personnes non vaccinées. Il n’est pas trop tard pour éviter le drame…