Une centrale électrique solaire a été mise en service, hier, au siège du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), à Alger, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, et du président du Cnese, Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed.

La centrale, constituée de 282 cellules solaires sur une superficie de 800 mètres carrés, d'une capacité de production de 106 kilowatt /heure, a été inaugurée au niveau du parking du siège du Cnese, en présence de représentants de plusieurs ministères et établissements publics.

À cette occasion, Bouchenak Khelladi a précisé que «cette centrale est un modèle qui participe de la politique de l'État pour diversifier les sources d'énergie et atteindre l'objectif de la transition énergétique, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, appelle de ses voeux». Et d'ajouter que «cet événement symbolique montre l'adhésion du Conseil à la démarche gouvernementale visant à renforcer les sources d'énergie du pays, notamment propres et durables». Cette centrale réalisée avec des ressources humaines et des capacités algériennes montre que notre pays est en mesure d'atteindre l'objectif de la transition énergétique en s'appuyant sur ses capacités propres, a soutenu Bouchenak Khelladi. Invitant les établissements publics et privés à utiliser les énergies renouvelables, notamment solaire, pour répondre à leurs besoins et réduire le recours aux énergies conventionnelles, le président du Cnese a estimé que «cette réalisation, modeste par sa taille, mais néanmoins importante, est de nature à encourager les établissements publics et privés à travers le territoire national à se tourner vers l'énergie solaire dont notre pays regorge».

De son côté, Mme Moualfi a relevé l'importance de cette centrale installée par le Cnese afin d'alimenter son siège à l'énergie solaire.

La ministre a rappelé, dans ce sillage, l'engagement du président de la République dans son programme électoral et son souci de faire réussir les programmes des énergies renouvelables en Algérie, afin de se mettre au diapason des pays développés dans ce domaine, et de préserver l'environnement dans le cadre des Objectifs du développement durable (ODD), à travers la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en vue de satisfaire les besoins de la population.Elle a également souligné l'importance des énergies renouvelables afin de répondre aux besoins des activités nationales industrielles, économiques, sociales et de services. Mme Moualfi a évoqué la dimension énergétique et environnementale de cet acquis permettant la réalisation d'un développement économique durable qui intègre les deux dimensions locale et sociale dans la relance de l'économie nationale hors hydrocarbures, à travers leur substitution progressive par les énergies renouvelables.

Le gouvernement oeuvre, selon la ministre, à «ériger l'Algérie en pôle majeur dans le système énergétique mondial du futur, en renforçant les efforts conjoints et en valorisant les potentialités nationales en vue d'assurer la sécurité énergétique» qui placera l'Algérie dans «une position très avancée à l'échelle internationale» en matière de respect des engagements internationaux inhérents aux changements climatiques.