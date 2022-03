Le secteur de l'éducation renoue avec la protestation. Le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Cnapest), a annoncé la reprise de la grève cyclique de 2 jours à partir de mardi et mercredi prochains. Ainsi semble-t-il, le Cnapest est déterminé à poursuivre son débrayage cyclique lancé le 2 novembre dernier.

Les établissements scolaires des trois paliers de l'enseignement sont concernés par ce mouvement de grève. Le syndicat a notamment exprimé son inquiétude face au recul alarmant du pouvoir d'achat. Il a affirmé dans un communiqué «le maintien de ses revendications soulevées dans les déclarations précédentes à l'image du pouvoir d'achat qui connaît une érosion dangereuse et sans précédent qui requiert l'amélioration du salaire du professeur, qui lui permet d'accomplir convenablement sa noble mission». Le Cnapest a appelé à régler en priorité le problème du logement, considéré comme «un moyen fondamental garantissant la stabilité professionnelle de l'enseignant». Il a appelé également à résoudre le problème des oeuvres sociales et de la médecine du travail et demande le départ à la retraite sans condition d'âge. Il revendique la revalorisation de la prime d'indemnisation du Sud et des Hauts-Plateaux, qui continue d'être calculée sur la base d'un salaire de base datant de 1989. Il revendique aussi la protection et le respect des libertés et du droit à l'exercice syndical, la levée des restrictions systématiques à l'activité syndicale. Il dénonce aussi l'instrumentalisation de la justice contre les libertés syndicales.

À ce propos, le ministre de l' Éducation nationale, a demandé à ses directeurs de l'éducation(DE) d'instruire leurs différents services de ne pas lancer des poursuites judiciaires contre les activistes syndicaux qu'après le feu vert de la tutelle. Le Cnapest continue à recourir à la grève cyclique si la tutelle ne satisfait pas leurs différentes revendications qui lui sont soumises. Mettant en garde contre toute atteinte aux acquis des enseignants, le Cnapest demande également «l'ouverture de nouveaux postes budgétaires en vue d'alléger la charge qui pèse sur les enseignants, contraints d'assumer des horaires supplémentaires». Il est aussi question de l'application urgente du décret présidentiel 14-266 du 28 septembre 2014 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires «avec effet rétroactif». L'autre point sur la longue liste de revendications, la valorisation de l'expérience des enseignants contractuels, en exigeant le recrutement d'enseignants diplômés des écoles supérieures et l'adoption de concours conformément au décret exécutif n°12-194 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Pour rappel le Cnapest a observé dans le cadre de sa grève hebdomadaire 2 jours de débrayage les mardi 16 et mercredi 17 novembre dernier Ainsi que les mardi 25 janvier et mercredi 26 janvier dernier. La décision a été prise lors de la réunion du Conseil national qui s'est tenu les 15 et 16 octobre 2021 au lycée Frantz Fanon à Boumerdès. Les syndicats des enseignants se plaignent depuis des années d'une baisse du pouvoir d'achat, en raison de la hausse des prix et de la stagnation des salaires. «Il est nécessaire de mettre l'enseignant dans des conditions financières et sociales à la hauteur, réclame le Cnapest. Enfin, face à la baisse du pouvoir d'achat de l'ensemble des catégories sociales, le gouvernement a décidé, au début du mois en cours, de réduire l'impôt sur le revenu global (IRG) et d'augmenter le point indiciaire de la fonction publique.