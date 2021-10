Le «Club Média», de l'Agence nationale des déchets (AND), a tenu, jeudi, sa 4e rencontre depuis sa création, en 2020, en présence de son directeur, Karim Ouamane, qui a, de tout temps, prôné «études et dialogue» avec ses partenaires et les gens de la presse. Ce rendez-vous professionnel s'est déroulé en présence de pas moins de 30 personnes de la famille de la presse. Le sujet traité était relatif aux orientations d'entretien des relations avec les collectivités locales, un paragraphe de travail nécessaire, issu d'un accord passé entre les ministères de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, (Miclat) et de l'Environnement. Il consiste à exécuter divers travaux, relatifs aux déchets, par l'AND au profit des collectivités locales de façon «gracieuse», jusqu'ici. Cependant, comme l'AND est un Epic, certaines tâches seront rémunérées à sa demande, a-t-on précisé auprès des cadres de l'AND. En somme, les interventions multiples des journalistes consistaient, en droite ligne, à «aller résolument au-delà des intentions et passer à l'action concrète», en citant des cas concrets, auxquels des réponses devront être apportées sur le terrain. Pour les jeunes, il est suggéré un «suivi permanent» et même, de faire du «porte à porte», en plus de réunions et de rencontres périodiques pour atteindre une entière «intégration» à cette action civique, au bénéfice du citoyen et du service civil, socialement parlant.