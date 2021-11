L'Expression: Malgré votre jeune âge, vous faites partie des anciens fonctionnaires de l'APC d'Alger-Centre. Pourquoi avez-vous choisi d'être dans les rangs de la liste de «la Perle d'Alger»?

Amine Mohamed Zemam: J'ai 43 ans et je travaille dans cette APC depuis 26 ans. J'ai choisi de figurer dans cette liste, car sa composante est dotée de personnes compétentes, intègres et qui aspirent à donner beaucoup d'eux-mêmes.

Pouvez-vous détailler les grands axes du projet de votre liste?

Nous sommes très actifs sur le terrain pour expliquer au citoyen le programme de notre liste indépendante. Un programme qui a été approuvé par tous les mem-bres. Il s'articule autour de plusieurs axes principaux, à savoir la gestion participative, l'éducation, le sport et la culture, l'environnement,

l'aménagement urbain, le service public et surtout les affaires sociales. Notre priorité est d'améliorer le cadre de vie du citoyen et nous ambitionnons aussi d'associer le citoyen dans la gestion des orientations de notre assemblée pour concevoir et faire le suivi de tous les projets de développement local. Le citoyen sera au centre de notre action.

Comment cela?

Nous misons sur l'adhésion de toutes les associations et des comités de quartier dans la gestion des affaires de notre APC. Nous voulons dynamiser le comité de la ville, le conseil communal de l'innovation.

Il faut que le citoyen passe du statut de récepteur de projet à celui de l'élaborateur et doit participer dans tous les projets de développement locales, jusqu'à leur réception.

Vous insistez beaucoup sur la numérisation dans votre programme. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs les grandes lignes de votre projet?

Nous visons l'amélioration du service public, à travers le lancement de nouvelles plates-formes numériques qui vont permettre au citoyen d'avoir un contact direct avec son APC, sans qu'il ne se déplace. La commune d'Alger-Centre a été la première pour tout ce qui est de l'innovation. Il est remarquable que l'application

«Allo mairie», a eu un grand succès, et nous ambitionnons de continuer sur cette lancée.

Vous avez dans votre programme évoqué la création d'un lien entre les opérateurs économiques et les partenaires sociaux. Comment allez-vous procéder?

L'objectif assigné est de créer des postes d'emploi en offrant à nos citoyens l'espace pour qu'ils puissent rencontrer directement les opérateurs économiques qui sont présents dans l'APC d'Alger- Centre.



L'expression «ville intelligente» revient souvent dans le programme de votre liste. Qu'envisagez-vous de faire dans ce sens?

Nous misons sur l'implication et la sensibilisation du citoyen concernant tous les aspects de la ville intelligente.

Nous ambitionnons de généraliser, par exemple, la mise en place des bacs à ordure souterrains. Cela fait partie des concepts que nous voulons mettre en place, si nous sommes élus. L'usage du numérique et des technologies de pointe et l'implication des start-up dans le recyclage fait partie de notre programme.

Comment comptez-vous faire pour remédier au problème de stationnement?

La réalisation de trois «smart parking» fait partie de nos priorités. Ils permettront à la fois de créer de la richesse, absorber le taux de chômage et mettre fin au diktat des parkings sauvages.

Dans votre programme, vous avez réservé un chapitre à la culture et à l'art en général, pouvez- vous nous en dire un peu plus?

Nous promettons d'exploiter le maximum d'espaces libres ou abandonnés, afin de les transformer en lieux de distraction pour les jeunes, ce qui leur évitera de tomber dans les griffes de la délinquance et des fléaux sociaux.