Bonne nouvelle! L'Algérie «s'ouvre» un peu plus sur l'étranger. Le ministre des transports, a décidé d'augmenter le nombre de vols de et vers l'Algérie. En effet, le ministère des Transports a annoncé, hier, dans un communiqué que 24 nouveaux vols hebdomadaires viennent d'être ajoutés au programme en vigueur, actuellement. Deux nouvelles destinations ont, enfin, été autorisées. Il s'agit des Emirats arabes unis (Dubai) et de la Grande-Bretagne (Londres). Air Algérie opérera deux vols par semaine vers ces deux pays. Leurs compagnies nationales seront, elles, également autorisées à effectuer le même nombre de vols par semaine. Les destinations déjà ouvertes depuis l'été dernier vont, elles, connaître une augmentation du nombre de dessertes. Il s'agit de l'Allemagne «Francfort» avec deux nouveaux vols, portant le nombre à trois par semaine. L'Italie «Rome», bénéficie du même traitement avec deux nouveaux vols, ce qui portera le total à trois. Il y aura, également, deux nouveaux vols pour la Turquie «Istanbul» et l'Espagne «Barcelone», ce qui fera un total de quatre vols par semaine vers ces deux destinations. Le communiqué indique que les compagnies aériennes étrangères, opérant en Algérie, programmeront le même nombre, 12, portant le nombre total supplémentaire à 24 vols à destination et en provenance d'Algérie par semaine. Toutefois, il n'y a pas de nouveaux vols programmés pour la France, la Russie et la Tunisie. Ce qui représente une grande désillusion pour la communauté algérienne établie dans ces pays, particulièrement la France. Elle attend impatiemment, que de nouvelles dessertes soient programmées, afin que les prix des billets puissent revenir à des prix «normaux». Car, actuellement avec la demande importante et l'offre très limitée, les billets sur Alger coûtent un...bras. Des vols Alger- Paris ont atteint jusqu'à 1000 euros l'aller-retour! Ils pourront, néanmoins, se rabattre vers l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui seront desservies par 20 nouveaux vols par semaine. Ce qui portera le nombre total de vols hebdomadaires à 88. Depuis le mois d'août dernier, l'Algérie autorise 64 vols internationaux par semaine, dont la moitié est assurée par Air Algérie. Sept pays sont desservis: la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Tunisie et la Russie. Les compagnies aériennes de ces pays - sauf la Russie - opèrent également des vols commerciaux vers l'Algérie, selon le principe de réciprocité. Trois aéroports sont desservis en Algérie: Alger, Oran et Constantine. Il ne faudra donc pas s'attendre, pour le moment, à une baisse significative des prix des billets. Mais cela devrait quand même diminuer la pression et rendre les prix un peu plus raisonnables...