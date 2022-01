Le CHU de Tizi Ouzou fait face, ces dernières semaines, à un nouvel afflux de malades, atteints de Covid-19. Près d'une centaine de patients est, quotidiennement, reçue en consultation aux urgences dédiées à la pandémie, ouvertes en H24. C'est ce qui ressort des chiffres fournis par la cellule de communication de cet établissement sanitaire régional.

Le nombre de patients, actuellement en séjour d'hospitalisation à travers les deux unités du CHU de Tizi Ouzou (unités Nedir Mohamed et Belloua), dépasse désormais les 120 sujets, dont 10 sont en soins intensifs au niveau des deux services de réanimation (réanimation médicale et réanimation chirurgicale de l'unité Nedir Mohamed) réservés à la Covid-19. De leur côté, ajoute le communiqué, les services d'hospitalisation des maladies infectieuses, de pneumologie, et de médecine interne affichent désormais complet. Ce qui a contraint à la réquisition, pour la troisième fois, depuis l'apparition du virus, des services endocrinologie-diabétologie de Belloua, et urologie de l'unité Nedir, pour assurer de nouveaux lits d'hospitalisation voués à la pandémie. Un afflux qui risque de saturer ces services et de provoquer de la pression sur les effectifs déjà mobilisés sur le terrain.

Afin de faire face à cet afflux, le Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi Ouzou compte, avec le nombre croissant des malades reçus, mettre en branle son plan spécial qui prévoit le recours à d'autres réouvertures d'autres services pour contenir l'afflux des malades de cette 4e vague que seule une reprise de conscience de chacun pourra atténuer. Un plan axé, notamment sur les mesures barrières prévues par les autorités sanitaires depuis le début de la pandémie et qui reste les plus efficaces en plus de la vaccination. C'est dans cette optique que le respect strict des mesures barrières et le recours au vaccin, sont plus que jamais dictés. Seules alternatives à même de décliner les contaminations et prémunir des formes graves, note le communiqué qui insiste sur le respect des mesures pour éviter une propagation plus étendue que celle constatée lors de la 3e vague.Aussi, le CHU, dans son communiqué, n'a pas manqué d'appeler à la vaccination massive dans tous les centres mis à la disposition des citoyens surtout les catégories les plus vulnérables. En tout état de cause, les scientifiques, confirmés par les autorités sanitaires à travers le monde, s'accordent sur le fait que les cas d'Omicron constatés sont détectés sur des sujets non vaccinés.