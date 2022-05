L'opération de pose de socles de portiques de signalisation directionnelle a débuté, hier, sur l'autoroute Est-Ouest, au niveau de Aïn Soltane, à Khemis Miliana (wilaya d'Aïn Defla), affirme l'Algérienne des autoroutes (ADA), dans son dernier communiqué.

Le document a précisé que «les travaux en question «s'effectueront dans les deux sens Alger-Oran et Oran-Alger». Les travaux en question «entrent dans le cadre de la réalisation de la section autoroutière Khemis Miliana-Djendel du projet de réalisation de la 4ème rocade d'Alger (Aïn Défla-Bordj Bou Arreridj), et s'effectueront dans les deux sens Alger-Oran et Oran-Alger», a expliqué le même document. Ainsi, l'ADA recommande aux usagers de l'autoroute Est-Ouest de redoubler de vigilance et de prudence, et de réduire la vitesse à l'approche de la zone des travaux. L'absence de signalisation au niveau de cette autoroute constitue un danger réel pour les automobilistes. Une lacune qui s'ajoute à d'autres, comme le manque d'éclairage, signalé dans plusieurs points de l'autoroute. Plusieurs problèmes ont influé sur la cadence de réalisation du chantier, comme c'est le cas à la route Jijel-Sétif, dont le taux d'avancement des travaux ne dépasse pas les 45%, sept ans après leur lancement.

Les activités de la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest, reliant Jijel à Sétif, sur une distance de 110 km, traversant Mila sur un tronçon de 15 km, seront bientôt relancés, dans les tout prochains jours. Des travaux qui tardent à être achevés, huit ans après leur lancement. Des tâches de réalisation sont en cours afin d'achever les 32 km restants des travaux de construction de l'autoroute Est-Ouest, d'El Tarf à la frontière tunisienne. Un bon signe pour rattraper, un tant soit peu, les retards. La gratuité de l'autoroute est, pour rappel, maintenue jusqu'à la réception définitive des stations et des points de péage, au niveau de l'autoroute Est-Ouest, dont la livraison devrait encore tarder, et qui sera effective au plus tôt au 2e trimestre de 2023. Le lancement des travaux d'entretien et de réhabilitation des tronçons dégradés de l'autoroute Est-Ouest est l'autre bonne nouvelle pour les automobilistes qui utilisent l'autoroute. Les équipes de l'ADA travaillent d'arrache-pied, pour l'entretien et la réhabilitation des tronçons dégradés de l'autoroute Est-Ouest. Plusieurs opération de réhabilitation des traçons autoroutiers sont en cours, à l'instar de ceux engagés au niveau de la 2e rocade sud d'Alger (Zéralda-Boudouaou).

Le personnel de l'ADA sont sur le terrain pour la remise à niveau des sections dégradées de la voie autoroutière, à Aïn Turck, wilaya de Bouira. Une autre opération d'urgence d'entretien et de réhabilitation d'un tronçon de l'autoroute Est-Ouest, est prévu à hauteur de la localité de Zenouna. Mais beaucoup reste à faire. Pour ce qui est du projet d'équipement de l'autoroute Est-Ouest en stations-service, en aires de repos et en différents systèmes de communication, le taux d'avancement des travaux des stations inscrites, s'élève actuellement à 72%. Les raisons financières ont été citées par le DG de l'ADA, comme l'une des causes du retard de la réalisation. La bonne nouvelle c'est que ces travaux seront relancés incessamment.