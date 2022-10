Le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, est arrivé ce matin à Alger. reçu par Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, le chef de la diplomatie portugaise a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au sanctuaire du martyr à Alger. Selon un communiqué du ministère portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho devrait être reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les deux ministres devraient évaluer et mettre en perspective les relations luso-algériennes dans le domaine économique, de la coopération, de la langue et de la culture. Lors des réunions de haut niveau que João Cravinho aura, des sujets à l'ordre du jour international seront également abordés. Cette visite à Alger est l'occasion d' «approfondir le dialogue politique entre les deux pays» et de relancer les sommets algéro- lusitanien.