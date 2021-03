Le conducteur qui a délibérément renversé un policier de la circulation à Hydra (Alger) a été déféré, dimanche, devant la juridiction compétente, a indiqué, lundi, un communiqué des services de la sûreté de wilaya d’Alger.

« Les services de la sûreté d’Alger ont enregistré, dimanche à 16h30 au niveau de l’intersection de la rue Larbi Allik à Hydra, (Alger) un incident de renversement délibéré par un conducteur avec refus d’obtempérer et délit de fuite, dont a été victime un policier de la circulation», a précisé la même source.

Concernant les faits de cet incident, il a été indiqué que «un conducteur d’un véhicule touristique a fait une rotation interdite et que le policier sur place est intervenu pour lui demander de respecter le Code de la route, mais le conducteur a démarré en renversant le policier et a pris la fuite».

L’auteur a été arrêté au niveau du barrage sécuritaire dans la même rue et conduit au poste de police pour que lui soient communiquées les procédures légales en ce type de cas.

C’est ainsi qu’il a été déféré devant la juridiction compétente après avoir été entendu.

Les services de la sûreté d’Alger ont rassuré les citoyens que «le policier est en bonne santé après avoir été pris en charge au niveau de l’hôpital de la Sûreté nationale (Les Glycines)», ajoutant «qu’il reprendra bientôt son travail». Les services de la sûreté d’Alger ont tenu à saluer «le civisme du citoyen qui a filmé la scène de l’incident», appelant à cette occasion les citoyens à «utiliser l’application ‘‘Allo Chorta’’ mise à leur disposition par la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) pour publier ce genre de vidéos au lieu de les diffuser sur les réseaux sociaux, et ce, pour signaler toute atteinte à leur sécurité et leurs biens».