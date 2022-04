Le deuxième trimestre scolaire vient de s'achever. Les élèves n'ont toujours pas reçu les bulletins de notes du premier trimestre. Une situation qui suscite la colère des parents d'élèves bien que le ministère de l'Education nationale a instruit les directions de l'éducation des différentes wilayas de dresser une liste nominative des enseignants boycotteurs, notamment après la protestation des parents d'élèves pour ne pas avoir reçu les relevés de notes de leurs progénitures du premier trimestre.

Une situation rocambolesque d'autant que certains établissements scolaires ont décidé de reporter la tenue des conseils de classes au retour de vacances scolaires. Une situation qui a poussé, au mois de février passé, l'Organisation des parents d'élèves à monter au créneau. Dans un communiqué, l'Organisation nationale des parents d'élèves avait dénoncé la non-délivrance, aux élèves, des relevés de notes du premier trimestre, suite au mouvement de protestation des enseignants qui refusent de remettre les bulletins.

À titre illustratif, sur une dizaine d'enseignants, si deux font grève, les huit restants ne pourront pas comptabiliser la moyenne de l'élève. Une manière de prendre en otage les élèves pour des «intérêts bassement matériels» et de faire du chantage à la tutelle. Dans son communiqué, l'organisation s'était étonnée de «l'incapacité du secteur de l'éducation à résoudre un problème qui aura un impact certain sur l'avenir les élèves».

En effet, cette situation affecte aussi bien les parents que les élèves. En l'absence de relevé de notes, il est impossible, d'une part, aux parents de corriger les lacunes de leurs enfants, et, d'autre part, aux élèves de faire l'effort nécessaire, notamment ceux de la 1er année secondaire, pour accéder à la filière voulue. Devant ce désarroi, ils ne peuvent plus se projeter en l'absence de bulletins. Plus de deux mois après la reprise des cours, les enfants scolarisés attendent toujours leurs bulletins du premier trimestre. La majorité des élèves ne connait toujours pas ses moyennes des épreuves du premier trimestre.

Pour faire pression sur le ministère de tutelle, les enseignants affiliés, notamment au Cnapeste (Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Education) ont décidé de bloquer la délivrance des bulletins aux élèves. «Nous refusons de délivrer ces bulletins et nous continuerons à le faire tant que les raisons qui ont conduit à cette décision sont toujours là», a indiqué Messaoud Boudiba, porte-parole de ce syndicat, en référence à leurs revendications. Une façon d'imposer la loi.

À défaut de l'ordre, place au désordre. Pourtant, de nombreuses directions de l'Education nationale viennent de procéder au versement de la prime de «rendement» (SIC!).

Pour le Cnapeste, le non-versement de cette prime aux enseignants grévistes est contraire à la législation en vigueur, tout en dénonçant «le chantage, l'intimidation et la surenchère». Ne dit-on pas que le chameau ne voit pas sa bosse. Car question de « chantage, d'intimidation et de surenchère», les enseignants sont devenus « maîtres» en la matière à défaut d'être pédagogues, mettant ainsi en péril le devenir de milliers d'élèves. Aussi, l'intervention du président de la République est plus urgente. L'avenir de la nation est en jeu. Un crime au même degré que la spéculation.