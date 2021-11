Le meilleur endroit pour changer les choses est de faire partie d’une Assemblée élue.

L’Expression : Les communes souffrent de beaucoup de problèmes, quelles solutions allez-vous privilégier?

Hocine Zoulim : La plupart des communes souffrent de l’insuffisance des budgets alloués aux différents PCD, équipements et même fonctionnement, excepté certaines communes riches comme celles de Tizi Ouzou , Tizi Rached et Azazga . Cependant, d’autres communes souffrent de problèmes structurels comme les assiettes foncières devant accueillir des projets à l’instar des logements sociaux et LPP par exemple et d’autres projets structurants. Les budgets alloués aux PCD sont insuffisants pour satisfaire les besoins élémentaires de nos concitoyens, notamment en matière de réseaux d’assainissement , de collecte des déchets, , d’entretien des écoles , des cantines , du transport scolaire, des routes communales et des cimetières .

Quels sont les principaux problèmes de votre commune et quelles solutions préconisez-vous?

Notre commune est face à un grand risque de glissements de terrains . D’hiver en hiver nous assistons à un grand mouvement de terrains. Nos écoles font face à un déficit chronique en entretien des chauffages, tables et cantines. Le transport scolaire manque de bus pour assurer les rotations nécessaires à l’heure de pointe. Il en est de même pour la collecte de déchets en raison du déficit en camions-poubelles et en personnels pour assurer le service H24.

La commune n’arrive pas à changer les lampes de l’éclairage public. En outre, il faut créer de nouveaux réseaux électriques pour assurer le service de nuit. Nos routes ne sont plus carrossables par manque d’entretien. Aussi, est-il nécessaire de réaliser de nouveaux réseaux d’assainissement pour les extensions des nouvelles constructions.



Quelles sont vos priorités ?

La priorité absolue est donnée au glissement de terrains qui menacent l’existence même du chef-lieu, si nous ne faisons rien dans les prochains mois.

Nous allons même alerter les plus hautes autorités de l’Etat sur ce phénomène qui bouleverse Aïn El Hammam (ex- Michelet.) Le marché couvert est une autre préoccupation urgente pour libérer les trottoirs des commerces sauvages. Nous devons également lancer l’étude pour la collecte des eaux pluviales afin d’éviter les inondations comme nous devons assurer la collecte des déchets quotidiennement pour éviter la prolifération des poubelles sauvages.