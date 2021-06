L'Expression: Pouvez-vous nous parler de vos projets une fois à l'Assemblée populaire nationale?

Aït Mokhtar Omar: Oui, bien sûr, mais permettez-moi d'abord de dire à mes concitoyens que le changement c'est à l'Assemblée qu'il se fait. Une fois élu à l'Assemblée populaire nationale, on peut proposer des lois, défendre son projet et militer pour le changement. Le changement ne peut se réaliser que si l'on parvient à influer sur le cours des choses. Et c'est justement une fois à l'Assemblée qu'on peut influer sur cela. Quant à mes projets, je tiens à préciser qu'en tant que républicain convaincu, je vais mettre tout mon poids pour que les lois républicaines soient une réalité quotidienne dans notre pays. Pour les projets économiques, je vais défendre bec et ongles les espoirs portés par mes concitoyens depuis des décennies et qu'ils n'ont jamais vu se réaliser à cause des partis qui ont été aux commandes dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le développement local, voire le développement de notre wilaya en général, doit être porté par des gens compétents qui placent l'intérêt commun et non l'intérêt personnel ou partisan comme priorité sine qua non comme il a toujours été de coutume dans la wilaya. Je veux que tout cela change.

On a vu un début de campagne mou. Peut-on espérer une animation dans les prochains jours?

Oui, c'est vrai, on n'a pas pu se lancer dans la campagne comme on l'espérait au début de la campagne, mais les jours qui viennent, du moins pour ma liste, les rencontres de proximité, les meetings sont prévus à travers le chef-lieu de wilaya ainsi que les communes et les localités. Nous avons après-demain, le meeting qui sera animé par le président du parti FNA, Moussa Touati à la Maison de la culture de Tizi Ouzou et nous avons au programme d'autres rencontres avec les citoyens.

Notre wilaya souffre économiquement. Les choses doivent changer à l'avenir. Les citoyens doivent s'impliquer davantage et c'est justement par des lois votées dans l'Assemblée qu'on peut leur permettre de participer plus à la gestion des collectivités. Tous ces problèmes de développement qui attendent des solutions sont globalement l'axe principal de notre campagne qui sera de plus en plus animée dans les jours qui viennent. Nous allons dialoguer avec les citoyens pour recueillir aussi des propositions et écouter leurs doléances.

La campagne actuelle se déroule dans des conditions particulières liées essentiellement à la pandémie de Covid-19. Comment se présente-t-elle pour votre liste?

Nous sommes comme tous les Algériens. Nous devons respecter les mesures et les protocoles sanitaires. Nous essayons d'être à la page malgré la difficulté. Jusqu'à présent, je félicite les candidats de notre liste qui font beaucoup d'efforts pour mener une campagne soucieuse de préserver la santé de nos concitoyens.

Le mot de la fin?

