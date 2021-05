La campagne électorale se poursuit. À son 10e jour, plusieurs chefs de partis ont animé des rencontres dans plusieurs localités de la partie ouest du pays, où ils ont exposé leurs programmes électoraux. Les intervenants ont été unanimes à dire que «le changement passe par le vote et la participation en masse des électeurs».

Le président du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, a mis l'accent sur «l'impératif de réactiver le contrôle des citoyens à travers les assemblées locales élues, ainsi que l'action des responsables et des institutions de l'Etat», soulignant que «les élections législatives sont le seul moyen de permettre au citoyen de disposer du droit d'être associé dans la décision politique bénéfique pour lui et son pays afin d'opérer le changement souhaité». De son côté, le président du Front national algérien, Moussa Touati, qui a animé une rencontre la Maison de la culture Aïssa Messaoudi de Tlemcen, a souligné que «les Algériens ont un rendez-vous important pour l'édification de leur institution législative, lors des élections du 12 juin prochain». «Aujourd'hui, nous percevons une bonne volonté allant vers des élections transparentes et honnêtes», a-t-il affirmé, estimant que «les citoyens doivent participer en force au scrutin du 12 juin prochain». «Il s'agit d'une étape importante dans la consécration du pouvoir populaire et la réalisation du changement, à travers les résultats du vote», a-t-il plaidé, avant d'aborder le rôle du parlementaire dans l'étude de lois organiques, l'adoption des lois de finances et le contrôle de l'action du gouvernement. «Cela impose la nécessité de bien choisir les prochains membres de l'Assemblée populaire nationale», a-t-il expliqué. Selon Moussa Touati, «le scrutin du 12 juin prochain est une occasion importante pour amorcer le changement, de manière civilisée et démocratique», ajoutant que «ce rendez-vous est une étape pour préserver l'Algérie et la protéger de ceux qui la visent».

«La parole revient au peuple dans le choix de ses représentants à l'APN en toute transparence et honnêteté», a-t-il plaidé, appelant à «faire preuve de nationalisme dans la pratique démocratique». «Il est du devoir de tous d'aller en force aux urnes, le jour du scrutin et de choisir le meilleur et le plus compétent des candidats», a-t-il affirmé, ajoutant que «le FNA prône la lutte pour le changement, la préservation de la parole et du pouvoir du peuple, et la défense des plus faibles avec la force de la loi». Tant critiqué pour sa dernière sortie, le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi a, à partir de Tlemcen, indiqué que «la réforme commence par l'investissement dans l'élément humain et la réforme du système éducatif», précisant que «l'équation du changement passe par l'investissement dans l'élément humain, pierre angulaire de l'évolution et de la réforme du système éducatif». «L'élite a un grand rôle à jouer au sein de la société», a-t-il ajouté, appelant les citoyens à «une forte participation aux prochaines législatives et à faire confiance aux candidats de son parti.