Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a déclaré, hier, à Khenchela, que les prochaines élections législatives constituaient «un moyen de concrétiser le changement escompté par les Algériens». Lors d’un meeting populaire tenu à la salle omnisports Beza-Laâroussi, dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 12 juin, Osmani a indiqué que cette échéance représentait «une opportunité historique pour les Algériens de s’exprimer et consacrer la rupture avec le passé par le choix de candidats aptes à les représenter dans la future Assemblée populaire nationale». Dans ce contexte, ce responsable politique a souligné que son parti présentait des listes de candidats jouissant d’expérience et de compétence en plus de nombreux jeunes, appelant, à cet effet, les citoyens à «choisir les plus capables de servir l’Algérie, représenter le peuple et assumer le rôle de contrôle de l’action gouvernementale».

Le président du parti Sawt Echaâb a également estimé, en ce sens, que le prochain gouvernement sera issu de la «volonté populaire qui se traduira à travers les résultats de ces législatives». Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de faire de la wilaya de Khenchela «un pôle agricole, touristique et industriel», considérant que cela relèvera de la responsabilité de ses représentants à l’Assemblée populaire nationale, appelés à «mettre en valeur les atouts de la wilaya». Osmani a exhorté, au terme de son discours, les militants et les sympathisants de sa formation à «se mobiliser et voter en force le 12 juin en faveur des listes du parti Sawt Echaâb».