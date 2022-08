Le champion d'Afrique du calcul mental est algérien. Il vient de se distinguer lors de la compétition qui s'est déroulée cette semaine au niveau de l'Odej de Tizi-Ouzou en solutionnant des opérations de calcul à une vitesse inhabituelle. Mohammed Seghir Saïd est un Algérien qui est parvenu à solutionner plusieurs opérations de multiplication de deux nombres à cinq chiffres.

Un record de 2 minutes et 21 secondes a été atteint par l'Algérien qui se prépare, d'ailleurs, à prendre part au Championnat du monde qui se tiendra cette année en Allemagne. À noter,par ailleurs, que l'Algérien Mohammed Seghir Saïd est âgé de 41 ans et exerce comme professeur de mathématiques depuis sa sortie de l'université où il a fait des études d'électronique. À noter que la participation au Championnat du monde de calcul mental obéit à des règles strictes.

Pour pouvoir prendre part à cette compétition, les «calculateurs mentaux» doivent, selon les organisateurs, «recevoir une confirmation écrite d'inscription par l'organisateur. Des femmes et des hommes participeront dans une épreuve commune. Avant l'épreuve, chaque participant doit préciser clairement s'il participe à toutes les épreuves ou seulement à certaines».

Pour recevoir la confirmation d'inscription, précisent-ils, «le participant devra s'enregistrer en renvoyant la confirmation d'enregistrement signée avant le 15. mai 2022. Les enregistrements par e-mail seront acceptés uniquement pour les participants ayant déjà pris part à un Championnat de calcul mental, les enregistrements arrivant après le 15. mai 2022, il n'y aura aucune garantie qu'elles soient prises en compte.

Elles pourront, cependant, être traitées au cas par cas». Par ailleurs, la qualification à la compétition obéit, elle, à des préalables comme les différents succès réalisés dans les sport mentaux (le calcul mental, la mMémoire, les puzzles, les jeux comme les échecs qui seront pris en compte. «L'organisateur se permet de faire un choix approprié concernant les inscriptions, afin de limiter le nombre de participants.

Si une sélection est nécessaire, l'organisateur la fait avec fixation d'objectif, explique le document émis par ce dernier. Ce qui fait que les calculateurs mentaux ayant les meilleures performances connues seront retenus, représentant le nombre le plus important possible de pays.

A la fin de la compétition, les vainqueurs reçoivent des titres dont celui de Vainqueur de la Coupe du Monde de Calcul Mental - concours général, Vainqueur de la Coupe du Monde de Calcul Mental - Calculateur le plus polyvalent, Vainqueur de la Coupe du Monde de Calcul Mental pour la catégorie multiplication pour le gagnant de la catégorie «Multiplication», Vainqueur de la Coupe du Monde de Calcul Mental pour la catégorie extraction de racines et enfin un titre pour le Vainqueur de la Coupe du Monde de Calcul Mental pour la catégorie mémoire du Calendrier.