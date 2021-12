L'année s'achève comme elle a commencé, avec une nouvelle vague de la Covid-19. Mine de rien, on s'apprête à vivre une troisième année consécutive avec cette pandémie mondiale. La situation sanitaire sera donc encore au centre des préoccupations, en 2022, d'autant plus que les mutations que subit cet imprévisible virus remet à chaque fois en cause toutes nos certitudes. L'Algérie, qui est en pleine 4ème vague, devra faire face à des défis importants, afin que les citoyens puissent retrouver une vie presque...normale. Le premier est incontestablement celui de la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a encore une fois, rappelé, cette semaine, que l'«on ne pourra entrevoir la fin de la pandémie qu'après que 70% de la population mondiale se seront fait vacciner». Or, au rythme où vont les choses, l'Afrique n'atteindra ces 70% qu'en... 2024! Certes, l'Algérie est un peu en avance par rapport à certains autres pays du continent, mais la campagne de vaccination avance elle aussi à pas de tortue. On est très très loin d'atteindre l'immunité collective. ہ cette vitesse, cela ne risque même pas de se faire en 2022 puisque à peine 15% de la population est complètement vaccinée. Les hautes autorités du pays devront, enfin, trouver la «recette» pour inciter les Algériens à sauter le pas de la vaccination. En cette fin d'année, des centres de vaccination, en collaboration avec des opérateurs économiques, ont lancé des tombolas en faveur des personnes qui viendront recevoir leur «dose». Des voyages pour la prochaine coupe d'Afrique des nations de football sont à la clé. Une très belle initiative mais qui reste une goutte d'eau dans un océan, car il s'agit là de convaincre une population de plus en plus «réfractaire» quant à l'importance de la vaccination qui, pourtant, a montré son innocuité et son efficacité contre les formes graves de la maladie. Le pass vaccinal reste une des solutions les plus faibles pour atteindre les objectifs d'immunisation. Justement, le gouvernement vient de le rendre obligatoire pour certains lieux publics. Bien que cela soit une belle avancée, la liste des lieux soumis à l'obligation vaccinale est encore très restreinte. Il faudra donc l'élargir à des endroits qui accueillent véritablement la foule, tels que les centres commerciaux ou autres marchés, et non les cinémas dont les spectateurs sont une catégorie bien restreinte de la société. Il est aussi question de mettre en place des mécanismes pour le contrôle et l'utilisation du passeport vaccinal. Actuellement, la majorité des personnes vaccinées ne disposent pas du fameux QR code, au vu des difficultés et de la bureaucratie qui entourent sa délivrance. Actuellement, il est plus facile d'obtenir les «faux» pass vaccinaux, vendus entre 7 500 dinars et 25 000 dinars, que les vrais, ce qui est un autre frein à la vaccination. Les pouvoirs publics sont donc appelés à faciliter les choses, mais également à mettre fin à ce grand trafic de pass sanitaires. Il y a quelques mois, le ministère de la Santé avait frappé fort, en démantelant un réseau de «faussaires», mais cela n'a pas suffi, puisque cette «activité» prend de plus en plus d'ampleur. Il est évidemment impossible de mettre fin à ce type de trafic, qui existe partout dans le monde, mais il faut au moins le limiter au maximum. Les citoyens qui ont la chance d'être dans un pays qui dispose de quantités suffisantes de vaccins contre la Covid-19, obtenus gracieusement, doivent jouer le jeu. Il est impératif qu'ils évitent de «nourrir» ces commerces d'un autre genre et prennent conscience de l'importance de la vaccination pour tourner cette terrible page nommée «corona». Ce challenge ne peut être réussi sans l'implication de tous. Un élan citoyen doit être enclenché pour que l'on puisse très vite atteindre l'objectif des 70% de la population vaccinée. Dans le cas contraire, c'est le même scénario que l'été dernier qui nous attend. Ce sera le retour de la course à l'oxygène et aux médicaments. On va compter nos morts avant que l'Exécutif ne décide de nous reconfiner, ce qui sonnera le glas de certaines activités. Un cauchemar qui ne peut être évité que par la vaccination et le respect des gestes barrières. Dans ce cas, le ministère de la Santé pourra se pencher sur le vrai défi, quinquennal, tracé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir la réforme hospitalière. La Covid-19 ne doit pas nous faire oublier l'état de nos hôpitaux, les manquements dans la prise en charge et les pénuries «chroniques» de certains médicaments. Il s'agit d'assurer une prise en charge digne et adaptée aux citoyens. C'est «LA» résolution de 2022...