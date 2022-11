«La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle», telle est la conception et la vision propre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sujet du rôle et de la place de la société civile dans l'édification de la nation, à tous points de vue. Cette vision pionnière semble avoir galvanisé les troupes aux premières Assises nationales, organisées sous son haut patronage. C'est ce qu'on peut, en effet, relever des recommandations qui ont sanctionné ces assises, notamment cet appel à saisir 'opportunité de la disponibilité et l'encouragement du chef de l'État quant à rehausser le rôle de la société civile. Ainsi, à l'issue des travaux des ateliers et des séances plénières, les 700 participants à cet important conclave sont arrivés à la conclusion que des mécanismes pratiques, nouveaux, efficients et innovants doivent être introduits dans l'action des différentes sensibilités de la société civile. Un nouveau cahier des charges qui reste à définir en fonction des attentes, et qui doit être assigné aux différentes composantes de la société civile. Les débats et discussions qui ont jalonné les ateliers durant ces deux journées ont donné lieu à une série de mesures sous forme de recommandations aux pouvoirs publics nationaux, mais aussi locaux. Parmi ces recommandations, on citera l'instauration d'un système de suivi/d'évaluation et de performance des acteurs de la société civile, ou encore le renforcement des capacités de la société civile, afin de permettre à tous les acteurs de contribuer, à travers des propositions et initiatives sur les moyens d'accompagner et de relever les défis actuels les plus importants. On citera aussi, la réhabilitation du projet associatif, et les valeurs du volontariat et du bénévolat. La crise de la Covid et les catastrophes des incendies meurtriers ont démontré l'ampleur de la mobilisation et le niveau de conscience de la société civile algérienne. Aussi, ces campagnes de volontariats et d'initiatives civiques qui ont valu des distincons à l'étranger à leurs auteurs, attendent d'être comptabilisées, valorisées, soutenues et pérennisées dans un cadre logique dûment réfléchi. Les participants ont également plaidé pour l‘adoption d'une démarche dynamique inclusive et interactive, à même de permettre à toutes les sensibilités et les acteurs de s'exprimer et de pouvoir contribuer dans l'oeuvre d'édification nationale. Pour ce faire, il faudra «travailler à renforcer et à améliorer le rôle de la société civile, y compris la communauté nationale à l'étranger, pour participer à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques visant à réaliser le développement économique et social du pays,...».

À l'ère des bouleversements planétaires et des défis géostratégiques majeurs, la société civile algérienne est appelée à jouer un rôle d'avant-garde dans la préservation de la cohésion des rangs, la sensibilisation et la mobilisation des différentes couches sociales et l'accroissement des efforts. D'où cette recommandation de «renforcer les capacités nationales à répondre aux défis posés dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'eau, de la santé et de l'énergie,...». Parmi les solutions à envisager, les participants aux assises de la société civile, ont appelé à «introduire des mécanismes dans le cadre du Code de la wilaya et de la commune, afin de permettre aux différentes sensibilités de la société civile de contribuer dans l'oeuvre du développement local et durable». Un appel a été lancé aussi pour «oeuvrer pour consolider la démocratie participative et promouvoir la culture de la participation citoyenne active et responsable, et consacrer le dialogue et la concertation entre la société civile et les institutions étatiques aux niveaux national et local». L'institution d'un système digitalisé permettant aux représentants de la société civile, dont les associations, d'accéder à une plate-forme et à une banque de données interactives et dynamiques.

La professionnalisation et l'adoption de nouvelles formes de la gouvernance de l'action associative, l'utilisation et l'exploitation à bon escient des réseaux sociaux, ériger la société civile au rang de force de proposition effective et active sont autant de propositions et de solutions envisagées par les participants pour rehausser le rôle de la société civile. Néanmoins, il faudra songer à trouver les mécanismes pratiques adaptés pour donner vie, sur le terrain de la réalité, à toutes ces recommandations.