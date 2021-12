Animé d'une volonté sans faille, le chef de l'Etat entend faire du levier diplomatique, un axe majeur de sa politique à l'international. Abdelmadjid Tebboune qui tient à replacer l'Algérie dans le jeu de la coopération régionale et internationale, a tracé en 2021, un plan de vol qu'il a confié à un grand gabarit, Ramtane Lamamra. Les grandes lignes de ce plan, le président Tebboune les a dévoilées durant la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires, tenue dernièrement à Alger. Il avait donné des instructions claires aux membres du corps diplomatique pour promouvoir l'action de l'Algérie sur les plans économique et politique, ainsi que la prise en charge des préoccupations de la communauté algérienne à l'étranger. Le chef de l'Etat avait alors énuméré une série de «nouvelles missions» dévolues aux représentants diplomatiques, ajustées au contexte régional et international. Il avait, dans son discours d'ouverture, réaffirmé l'intérêt particulier accordé à la diplomatie économique soulignant «la nécessité de faire de la diplomatie algérienne un outil au service de l'économie nationale. Elle doit impérativement orienter son potentiel vers la création des opportunités d'investissement et de renforcement des liens économiques, en faisant de l'Algérie un potentiel économique, en mesure d'exporter ses produits à l'étranger». Tebboune avait appelé les chefs de missions diplomatiques à axer leurs efforts sur le renforcement des partenariats en «travaillant avec rationalité et pragmatisme». Le président s'est, cependant, donné les moyens de réussir ce challenge. En effet, quelque temps avant le grand rassemblement des diplomates, Abdelmadjid Tebboune avait opéré une énorme mutation avec la nomination de près de 80 chefs de missions diplomatiques et consuls à l'étranger, en plus de la création de sept postes d'envoyés spéciaux. Parmi les postes créés, un a été dédié, spécifiquement, à la diplomatie économique, avec à sa tête l'ancien ministre des Finances et du Commerce, parfait connaisseur des institutions économiques, financières internationales, Abdelkrim Harchaoui. Outre ce poste d'envoyé spécial, il a été mis en place auprès des missions diplomatiques et consulaires à travers le monde, des directions de la promotion et du soutien aux échanges économiques, des bureaux d'information et de promotion des investissements et des exportations, ainsi qu'un réseau interactif des chargés des affaires économiques et commerciales. Un véritable redéploiement diplomatique donc, qui marque la volonté du chef de l'Etat de se mobiliser au bénéfice de la défense des intérêts de l'Algérie à l'international. Jamais un réaménagement, d'une telle ampleur n'a eu lieu, de mémoire de la diplomatie algérienne, ce qui permet à l'Algérie d'entamer sa nouvelle ère avec une grande offensive sur deux fronts: le premier, économique, visant à vendre au mieux l'image de l'Algérie et à attirer le maximum d'investisseurs étrangers. Le second politique, qui offrira au pays la place qui lui sied.