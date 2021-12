Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), Mohamed Ould Amar, a été reçu par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. La rencontre était l'occasion pour aborder les questions qui ont trait à ladite organisation et le programme qu'elle a tracé pour le compte de l'année 2022. Le communiqué du Premier ministère a expliqué que «la visite du directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), Mohamed Ould Amar en Algérie s'inscrit dans le cadre de sa participation à la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (26-28 décembre)», précise le communiqué. L'échange s'est focalisé autour de «l'état et les perspectives des relations de coopération entre l'Algérie et l'Alecso, notamment dans le domaine du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les initiatives y afférentes inscrites à l'ordre du jour des travaux de la conférence, ainsi que le rôle des universités et des établissements d'enseignement comme vecteurs du développement socio-économique», affirme-t-on. L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso) est partie prenante de la 18e Conférence arabe des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un partenariat qui est réservé aux questions de l'enseignement, la recherche scientifique, la culture et les sciences. L'Algérie veut introduire quelques suggestions et propositions dans la perspective de donner à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique plus de moyens techniques pour qu'ils puissent s'arrimer avec les nouvelles exigences en rapport avec l'économie de la connaissance et le saut qualitatif que connaît la technologie de l'information et de la communication dans la promotion et la mise en place de techniques plus efficaces pour la recherche scientifique et l'invention. L'Alecso est une organisation dotée des moyens et des financements émanant des pays arabes qui sont membres. De ce fait, cette dernière coordonne avec les tutelles respectives pour élaborer des programmes relatifs à la pédagogie, les techniques et l'expérience des autres pays dans le but de mettre en place des «indicateurs de performance régionaux pour l'usage de l'intelligence artificielle».

La 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui se déroule à Alger, va permettre aux protagonistes de booster la recherche scientifique et l'insérer dans le processus mondial qui ne cesse d'apporter ses mutations et ses innovations au plan technologique et scientifique.