Les opérations de permanisation des jeunes bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) et d'insertion sociale des jeunes diplômés (PID) se poursuivent. Pas moins de 68 000 contractuels travaillant dans le cadre du pré-emploi, ont été permanisés jusqu'à ce jour, à travers le territoire national.

C'est ce qu'a révélé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub. Il intervenait, hier, lors de son passage au forum de la Radio algérienne. Le ministre a indiqué que «le vrai défi pour notre secteur en ces temps de crise sanitaire est la préservation des postes de travail, à travers le maintien des entreprises économiques ouvertes».

«Pareil pour», a-t-il poursuivi «l'ouverture de nouveaux emplois, ainsi que la poursuite du processus d'intégration de 365 contractuels travaillant dans le cadre du pré-emploi»,

Poursuivant, le ministre a indiqué que «l'objectif de la tutelle est d'arriver à l'insertion de 200000 contractuels avant la fin de l'année en cours».

En attendant sa concrétisation sur le terrain, cette annonce a été accueillie avec grand soulagement, de la part des personnes concernées. L'intégration des contractuels qui cumulent un nombre d'années insuffisant ne se fera pas cette année, car le caractère de l'ancienneté est pris en compte dans ce genre d'opération. Même si la mise en place du plan d'action en question a d'ores et déjà débuté, ils sont en effet des milliers d'employés exerçant dans le cadre des contrats de pré-emploi, a être invités à prendre encore leur mal en patience. Le tableau n'est toutefois pas aussi sombre qu'il parait. Le ministre a révélé que la tutelle compte créer 30000 postes dans l'éducation et 500 autres dans l'enseignement supérieur.

El Hachemi Djaâboub a par ailleurs, exprimé ses inquiétudes quant au déficit de la Caisse nationale des retraites ayant atteint 590 milliards de DA. Le ministre a souligné que la solution temporaire envisagée serait la création de nouveaux postes d'emploi.

«Nous avons 2,2 travailleurs pour chaque retraité, et le solde nécessite de 4 à 5 travailleurs pour un retraité, ce qui conduit à ce que notre rythme actuel nécessite la création d'un million de nouveaux emplois ou d'au moins 500000 emplois dans un premier temps.»

Le ministre n'a pas manqué de rassurer les retraités, en indiquant à leur adresse que «l'Etat algérien ne vous abandonnera jamais». Cela avant d'affirmer que leurs pensions seront versées au même rythme. Le ministre a également fait état des mesures prises par son département pour faire face aux conséquences de la pandémie. Il s'agit, notamment, du report du paiement des cotisations sociales pour le fonds de soutien et l'administration fiscale.