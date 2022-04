La semaine d'information sur la formation professionnelle, organisée par le ministère de tutelle au niveau national, est aussi scrupuleusement suivie par 21 daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il y avait foule, ce week-end, dans l'enceinte de l'auberge de jeunes de Tigzirt. De multiples stands sont exposés par le Cfpa de la daïra de Tigzirt, qui représente une majorité des formations dispensées dans l'établissement. Très bien dirigé par Mademoiselle Merkitou, un stand d'information oriente les différents visiteurs et donne des informations pour les jeunes intéressés par une inscription. Juste après la visite d'une multitude de stands avec des professeurs, chacun dans sa spécialité, répond aux questions des visiteurs. Du stand agricole, conduite de ruches, élevage de lapins, élagage et greffage d'arbres, de l'artisanat traditionnel, bijouterie traditionnelle, peinture, lettres et décoration, les visiteurs faisaient le tour avec des regards curieux. Il y avait aussi beaucoup de visiteurs au niveau des stands réservés à la fabrication du bois et de l'ameublement, menuiserie bâtiment et travaux publics, installation sanitaire et gaz, maçonnerie, peinture ainsi que la chimie industrielle et la plasturgie, la construction métallique, la menuiserie aluminium et PVC, habillement textiles, piquage et confection de vêtements. Des stands présentaient au public des formations en couture, électricité, électronique énergétique, électronique automobile, électricité bâtiment, électricité automobile, froid et climatisation, mécanique moteurs et engins. Toutefois, certains stands étaient les plus visités, notamment celui consacré à la cuisine et à l'hôtellerie dont le directeur expliquera cette affluence par le fait que «la région de Tigzirt est une destination touristique nationale et qui dit tourisme, dit aussi hôtellerie, cuisine et gastronomie. Nous formons les meilleurs cuisiniers et hôteliers dans notre centre. Il y a d'abord le fait qu'ils ne risquent pas de chômer, vu que la région vit majoritairement du tourisme, mais nous dispensons aussi un savoir aux apprenants qui leur sera utile dans toutes les régions». Plus loin, les stands de l'informatique dispensant des formations aux opérateurs sur micros, ou exploitant du secteur avant de rencontrer dans les rayons de l'exposition, les stands consacrés aux métiers de l'eau et de l'environnement, tels les entretiens des réseaux d'assainissement et les métiers de services tels la coiffure pour dames, où Fatiha Ounini ne manquait pas de conseils pour les jeunes filles curieuses.Bien entendu, vu que la daïra de Tigzirt est aussi une ville côtière, le secteur de la pêche ne pouvait être absent à travers les formations aux métiers de l'aquaculture et de l'élevage aquacole. Le secteur des gestions administrative forme magasiniers, agents de saisie, comptabilité, secrétariat, mais aussi pour que l'art ne manque pas son rendez-vous, les techniques audiovisuelles et la photographie. Accostée, la directrice du Cfpa de Tigzirt, Leila Drif, fera le point sur cet évènement: «la semaine d'information sur la formation professionnelle est initiée au niveau national par note ministérielle. Elle a pour but d'informer les citoyens, surtout les jeunes, sur l'opportunité de choisir le métier de leurs rêves. Nous offrons un large choix pour toutes et tous». Bien sûr, suivant le niveau scolaire et le choix du candidat à la formation.