La ville d'Annaba parlera de plus en plus l'italien. Le centre de demande de visa a été inauguré, ce mardi par, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Puglies, en présence du wali d'Annaba, Djamel-Eddine Berrimi. C'est le cinquième centre italien en Algérie. À l'occasion, les deux parties ont évoqué le renforcement de la coopération économique, commerciale et culturelle. Implanté au niveau de la zone côtière de Rizi Amor, VFS Global vient remplacer, rappelons-le, l'ambassade d'Italie qui était implantée au niveau de Beauséjour supérieur, avant d'être fermée durant la décennie noire (1990). Cette démarche reflète la force des rapports liant les deux pays amis. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'échanges de points de vue et de renforcement des voies du partenariat entre les deux pays dans de nombreux domaines, dont entre autres, la culture, le tourisme et l'enseignement supérieur ainsi que la recherche scientifique. Dans ce cadre, le diplomate italien a effectué une visite à l'université Badji Mokhtar d'Annaba. Reçu par le recteur de l'université, le diplomate s'est rendu au département de langue italienne au niveau de la faculté de lettres et de sciences humaines à El Bouni où, il s'est entretenu avec les membres du département. Sur place, Giovanni Pugliese a annoncé l'ouverture prochaine d'un espace «Italie» au niveau de la faculté, pour intensifier la promotion culturelle grâce à l'organisation d'événements par l'Institut Culturel Italien d'Algérie. Signe de bonne foi, l'ambassadeur a offert une collection de livres de didactique et de littérature italienne au département. Le présent a été remis au directeur de l'université Badji Mokhtar, par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Par ailleurs, le diplomate a effectuée une visite à la faculté d'architecture, chargée de l'étude et la préservation du patrimoine national, où des programmes conjoints sont développés avec l'université de Trente pour la conservation et l'étude du patrimoine historique algérien. L'université Badji Mokhtar d'Annaba est la troisième université algérienne disposant d'un département de langue italienne, après Alger et Blida. Au terme de sa visite à l'UBM d'Annaba, le diplomate a souligné le souhait de l'élargissement de la collaboration avec l'UbmA à d'autres domaines, dont la recherche scientifique entre autres. Pour rappel, le 7 novembre dernier, Annaba a accueilli le président italien Sergio Mattarella lors de sa visite d'État en Algérie. À l'occasion, le président italien avait visité le site archéologique Hippone et la basilique de Saint-Augustin. Un monument religieux représentant un symbole historique de la cohabitation et du dialogue des civilisations.