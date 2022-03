Comme si l’ampleur des vols de câbles électriques ne suffisait pas pour qu’intervienne celui des bouchons des avaloirs ! En effet, après une longue accalmie, le vol des grilles des avaloirs revient dans la wilaya d’Annaba. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale d’Annaba, ces vols sont l’œuvre d’un réseau spécialisé dans celui de tampons des avaloirs de la commune d’El Bouni et ses environs. Selon la même source, des vols ont été signalés dans plusieurs quartiers de ladite commune. Les éléments de la gendarmerie territoriale de la daïra d’El Bouni ont aussitôt réagi et engagé des investigations ainsi que de vastes opérations de patrouilles, à travers l’ensemble de la daïra, ajoute le communiqué. Les efforts des services de sécurité ont abouti au démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol des grilles d’avaloirs. Selon le même communiqué, cinq individus, surpris en flagrant délit, ont été arrêtés alors qu’un véhicule, utilisé pour le transport des avaloirs volés, a été saisi. Âgés entre 27 et 37 ans, les mis en cause, originaires de la daïra d’El Bouni, ont été soumis aux mesures d’usage et ont été déférés, hier, par-devant les instances de justice compétentes, le tribunal d’El Hadjar en l’occurrence. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et vols qualifiés, a-t-on conclu. Par ailleurs, il convient de souligner que les vols de grilles des avaloirs et des câbles en cuivre profitent aux cercles mafieux vivant dans l’anonymat et auxquels peu d’importance est, jusqu’alors, accordée, car l’on parle d’une multitude de couvercles en acier ou en fonte, volés et revendus à coup de millions de centimes aux magnats des déchets ferreux et des câbles en cuivre, notamment avec la hausse des prix de ces déchets ferreux. Une grille d’avaloir, en fonte, coûte 8000 DA. C’est pour dire que ces réseaux semblent bien organisés, avec comme point d’appui des ferrailleurs receleurs qui alimentent certaines fabriques. Outre le préjudice financier causé, ce vol occasionne des accidents mortels aux piétons et aux automobilistes, en raison de la mise à découvert des bouches d’égouts, en plus de la pénalisation des utilisateurs des lignes téléphoniques et de l’Internet pour les habitants de plusieurs cités de la wilaya d’Annaba.