Au centre de toutes les actions de l'Etat pour redresser l'économie nationale, l'amélioration de la qualité des produits algériens, demeure la condition incontournable pour la concrétisation des réformes engagées. Aucune avancée dans ce sens ne peut être valorisée sans la consolidation de cette base de travail qui consiste, à travers les différents mécanismes et les institutions mis en place, à hisser le produit local au rang supérieur, dans l'optique de lui conférer les moyens de répondre correctement aux besoins du consommateur et de postuler à la concurrence internationale. Une orientation qui nécessite de rompre clairement avec les anciens mécanismes de gestion et de promotion de la production nationale, où la qualité et les normes étaient sacrifiées, sans scrupule, au bénéfice du gain facile. Résultat des courses: durant des décennies, la corruption et la bureaucratie ont réduit à néant toute initiative d'innovation et de remise à niveau, en matière de normes de qualité. De ce fait, et devant les effets de l'importation massive, le produit algérien avait perdu toute crédibilité et représentait en force l'image d'une économie bancale qui ne pouvait compter sur son produit local afin d'équilibrer les échanges commerciaux et réduire la facture d'importation. Il faut dire que durant cette période, les entreprises algériennes se sont retrouvées en marge d'une dynamique internationale et dans l'incapacité de répondre aux exigences des marchés. Sur le plan local l'image était plus éloquente, dans la mesure où pour le consommateur, la qualité était synonyme de produits d'importation. Ce qui a considérablement servi les affaires des lobbys et de la mafia des conteneurs, au détriment du développement et de l'instauration du principe de la norme de qualité. À cet effet, le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar a mis le doigt sur la difficulté, expliquant qu' «en dépit des efforts consentis aux doubles plans national et international, en vue de lutter contre ce fléau, il n'en demeure pas moins que le danger de la corruption persiste et suscite des craintes sociales, morales, politiques et économiques, entravant ainsi la bonne gouvernance, le développement et la compétitivité honnête. «Désormais, ce temps est révolu et sous les nouvelles orientations, depuis plus d'une année, les chiffres dénotent une avancée qui a abouti dans un premier temps, à rééquilibrer la balance commerciale, et à se défaire de toutes importation superflues, en vue d'encourager la production nationale. Cette dernière s'est particulièrement distinguée, à travers des opérations d'exportations, où les produits algériens ont convaincu, sur les étalages étrangers et continuent de le faire à un rythme soutenu par la mise en place de nouveaux paradigmes, plus fluides. Ce qui n'était possible qu'à travers l'amélioration de la qualité du produit local et son adhésion aux normes internationales, qui sont partie prenante de la stratégie du secteur de l'industrie, qui précise que «les normes sont un des principaux piliers du système national de qualité, au vu de leur impact direct sur le soutien aux entreprises, sur la promotion de la production nationale et des exportations, sur le développement de la compétitivité et des relations commerciales, ainsi que sur la protection du consommateur et de l'environnement».Autrement dit, l'importance de se doter de ces normes entre dans le cadre d'une pérennisation des nouveaux systèmes de production, à travers les programmes et les institutions nationales de promulgation de certification ISO, dont un nombre important d'entreprises a déjà bénéficié, grâce à l'accompagnement de l'Etat; c'est précisément cette direction, qu'il va falloir impérativement consolider pour atteindre une stabilité économique et commerciale, à hauteur des défis à relever et des objectifs à atteindre, dans l'ensemble organisé d'une relance efficiente de l'économie nationale.