L'inquiétude, le suspense et la frustration planent sur les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), qui prendront fin aujourd'hui. Après avoir réussi à vaincre le stress de la première journée du BEM, dans sa version 2022, les candidats à cet examen qui ouvre grandes les portes du lycée, étaient confrontés à une nouvelle épreuve qualifiée de «difficile»: les mathématiques. C'est ce qui ressort des propos recueillis, hier lors d'une virée à différents établissements scolaires de la capitale pour «tâter le pouls» de la deuxième journée des épreuves. Selon des candidats rencontrés au CEM Mohamed El Amine El Amoudi, à El Mohammadia, et du CEM Amirouche, sis à Hussein Dey, les sujets de mathématiques étaient «robustes!». C'est ce qui a suscité de nombreuses interrogations chez les parents d'élèves restés mobilisés devant les portes des centres d'examen. Ils n'ont pas caché leur peur face à la capacité de leurs enfants à gérer leur stress pour le reste des épreuves prévues aujourd'hui. L'épreuve des maths, la première de la journée d'hier, programmée pendant deux heures, a, en effet, donné du fil à retordre à la majorité des candidats. Nombreux sont ceux qui témoignent n'avoir pas répondu correctement à la majorité des exercices. «Je ne sais même pas si on aura la moyenne», regrette un groupe de filles rencontrées devant le CEM Amirouche. Celles-ci disent pourtant avoir l'habitude de décrocher de bonnes notes dans cette matière, durant l'année scolaire.

Les candidates en question étaient déjà en dehors des murs du centre d'examen, à notre arrivée, peu avant midi, alors que l'examen se termine à midi trente. Elles n'étaient pas les seules à terminer en un laps de temps «très court» l'épreuve de langue anglaise. Contrairement à l'épreuve de math, celles de l'anglais, d'histoire et de géographie, étaient «faciles et abordables», selon la majeure partie des élèves approchés. Le constat était le même au CEM Mohamed El Amine El Amoudi, à El Mohammadia. Les candidats approchés sur place ont laissé entendre que les sujets des examens précités étaient «abordables».

Le deuxième jour des épreuves du BEM s'est ainsi terminé avec une «note» d'espoir, en attendant la journée d'aujourd'hui. C'est la dernière ligne droite pour les candidats qui enchaîneront aujourd'hui les examens de langue française, sciences de la nature et de la vie, et de la langue amazigh pour les élèves concernés.

La mission n'est pas encore terminée pour le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. Un nouveau test attend le staff du premier responsable de ce secteur «très «névralgique»: le bac 2022.

Les épreuves du baccalauréat de cette année débutant dimanche. La pression n'est pas seulement dans le camp de plus de 70 00 candidats qui s'apprêtent à passer, pendant cinq jours non-stop, le plus important examen de leur année scolaire.

La famille de l'éducation et les collaborateurs du ministre ont du pain sur la planche pour «arriver à bon port» de ce rendez-vous. Belabed semble être conscient de cette situation. Le personnel mobilisé n'a, jusqu'ici, pas eu trop de difficultés à faire appliquer le protocole sanitaire et à verrouiller les salles d'examen, afin d'éviter toute fraude ou fuite de sujets, lors de l'examen du BEM.. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre...