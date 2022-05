Il traite d'une thématique éminemment d'actualité. L'impact de la financiarisation du marché mondiale des matières premières sur les prix des produits de large consommation dans notre pays a été, en effet, le thème central des conférences et communications présentées, hier, première journée du Colloque national sur ce sujet, qui se tient au niveau de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Un riche programme fait de conférences enrichissantes présentées par des experts et des universitaires a, donc, marqué la première journée, qui se poursuivra, aujourd'hui, avec d'autres communications tout aussi intéressantes.

Hier, à la première journée, l'ouverture a été marquée par une cérémonie où les responsables de l'université de Tizi-Ouzou ont rappelé l'importance de ces journées d'études dans la stratégie nationale d'implication de l'université dans la stratégie nationale de développement économique. Des points abordés, en effet, par le recteur de l'université de Tizi-Ouzou, le professeur Ahmed Bouda, le doyen de la Faculté des sciences économiques et commerciales, le docteur Ali Mokrane, outre les invités d'honneur les professeurs Bouzar Chabha, Chabane Bia, Guendouzi Brahim, Oualikène Salim, Ahmed Tessa.

Après ces allocutions, place aux communications de la séance matinale, prévues à la salle de visioconférence du bâtiment du rectorat du campus de Bastos. L'économie des matières premières a été le sujet conférence d'ouverture présentée par le professeur Brahim Guendouzi, enseignant à la même Faculté des sciences économiques. Une intervention qui sera suivie d'une autre conférence traitant des industries agro-alimentaires en Algérie: «Entre la question de financement et la consolidation de la sécurité alimentaire présentée par Baghdad Chaïb, professeur», à l'université de Tlemcen et Kamel Chikhi, maître de conférences, à l'Ecole Supérieure de management de Tlemcen.

Pour leur part, Dalila Traki, maître de conférences, à l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa et Moussa Boukrif, professeur dans la même institution aborderont, dans leurs messages, le thème de la financiarisation et de la globalisation des stratégies de l'entreprise: Le cas des firmes multinationales agroalimentaires. L'impact de la globalisation financière sur le système financier a, par ailleurs, été un thème traité dans une conférence, par Chabha Bouzar et Djamila Sbihi, enseignantes à l'université de Tizi-Ouzou. Avant la séance des débats, Wassila Iguerguaziz et Yamina Boulifa-Mahour, enseignantes dans la même institution, ont abordé les innovations financières: la titrisation et son rôle dans la crise des subprimes.

À noter enfin qu'un riche programme de conférences était attendu dans l'après-midi d'hier, en attendant la deuxième journée tout aussi riche. Riche et très percutant, ce colloque permet aux chercheurs algériens de fournir, via leurs conférences, une matière à exploiter par le gouvernement, d'autant plus que les thématiques traitées sont d'une actualité brûlante, avec la crise actuelle en Ukraine qui impacte grandement les prix à l'international des produits de consommation. Un impact qui se répercute inéluctablement sur les prix, au niveau national. Ainsi, avec ce colloque, l'université de Tizi-Ouzou est dans son rôle de proposition, d'avant-garde et de veille stratégique dans la vie nationale. Un rôle largement à sa portée et à celle de toutes les universités algériennes, qui recèlent de la matière grise inépuisable. Nous reviendrons sur la deuxième journée.