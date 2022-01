Les branchements illicites et l’incivisme citoyen sont les facteurs réels du tarissement de la ressource hydrique dont la valeur vitale est incontournable pour le commun des mortels. Et comme on dit : «On ne connaît la valeur de la chose qu’après l’avoir perdue». Un adage qui, malheureusement, ne trouve ni sens ni écho chez les habitants de Annaba. Outre leurs dettes impayées à l’ADE, les consommateurs persistent dans leur agression contre les différents réseaux d’adduction d’eau potable (AEP) de la wilaya. Et dire que les auteurs des branchements illicites sont les premiers à s’alarmer quand l’eau vient à manquer. Par leurs agissement inconscients, ils occasionnent la déperdition de milliers de mètre cubes d’eau qui s’évaporent dans la nature, en raison des fuites dues aux branchements opérés sur tout le réseau. Ces pratiques sont l’œuvre, entre autres, des habitants des bidonvilles implantés à travers la wilaya. Il suffit de faire un tour pour constater l’ampleur du drame porté au réseau d’AEP dont la réparation engendre des dépenses supplémentaires à l’Algérienne des eaux d’Annaba. Une entreprise déjà en difficulté financière en raison de ces créances impayées par les abonnés, qui ne cessent de dénoncer la mauvaise prestation de ce service public, dont son amélioration est étroitement liée aux rentes financières de cette prestation. Pourtant la consommation n’est ni facturée ni comptabilisée faute de compteurs d’eau au niveau des bidonvilles. Un manque financier à gagner. L’économie et la rationalisation du liquide précieux relèvent d’un civisme inexistant chez les habitants à Annaba. On lave sa voiture à partir du balcon. Les tuyaux d’arrosage coulent des heures durant. Des comportements reflétant l’inconscience des uns et l’indifférence des autres. Aucune campagne de sensibilisation n’a eu raison des ces comportements irrationnels. Et dire que les services de l’ADE à Annaba mènent une lutte sur trois fronts pour éliminer les raccordements illicites, les fuites d’eau et le recouvrement des créances. En ce sens, plusieurs opérations ont été menées en 2021. En vain. Chassez le naturel, il revient au galop. L’incivisme est devenu une seconde nature. En attendant l’application de la loi dans toute sa rigueur, l’ADE d’Annaba compte sur l’implication citoyenne pour informer, notamment sur les fuites d’eau. Une manière de contribuer à la préservation du précieux liquide. Par ailleurs, dans le cadre des travaux engagés par l’entreprise pour une meilleure alimentation en eau potable, l’ADE informe les habitants de Oued Forcha 1, 3, 4,5, la cité Cnep et la cité El Moukaouama, El Snafir ainsi que les 500 Logts, d’une coupure dans l’alimentation, aujourd’hui, en eau potable en raison des travaux de raccordement du canal principal d’un diamètre de 200 mm, selon un communiqué. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des différentes opérations visant l’amélioration de l’alimentation en eau potable pour les différents quartiers de la commune d’Annaba.