Rien ne vaut la prévention contre les maladies du cancer en ces temps où les facteurs de risque sont multiples. Les études et les recherches ayant constaté une prédominance des cancers atteignant les parties du corps constamment en contact avec l'environnement, appellent unanimement à privilégier la sensibilisation et la prévention. Parmi les organes très exposés, la gorge, les poumons, l'estomac, le colon, la vessie. Ce qui indique clairement que le mode de vie moderne, notamment l'alimentation, les habitudes comme le tabagisme ainsi que le stress sont les facteurs de risque les plus importants à surveiller par les citoyens. C'est grosso-modo le message global qui se dégageait des interventions faites lors de l'ouverture du séminaire organisé ce week-end au niveau du CHU Nédir Mohamed de Tizi Ouzou sur les maladies du cancer. En fait, outre les interventions de l'ouverture donnée par les Pr Daoudi, président du Conseil scientifique du CHU, Pr Dibiche et Dr Bellala, spécialistes des maladies cancéreuses, les Pr Toudefet, Dr Saïdi et Dr Issiakhem ont ainsi retracé l'évolution des maladies du cancer dans la wilaya de Tizi Ouzou durant la période 2015-2019. Le cancer du sein a également eu sa part de traitement dans une conférence très intéressante présentée par le Pr Abrous et Dr Khati du service de gynécologie du CHU de Tizi Ouzou.

D'autres conférenciers ont abordé d'autres formes de cancer répandues dans la wilaya à l'instar du cancer broncho-pulmonaire. Le thème a été l'objet d'une étude menée par le Pr Arib-Mezdad et Pr Tibiche, ainsi que par feu Pr Zatout. Les concernés ont ainsi fait savoir que l'étude avait porté sur la stratégie de prévention et n'ont pas omis d'exprimer leurs voeux que les conclusions et les recommandations soient prises en compte. D'autres conférences aussi importantes ont été présentées par les spécialistes du CHU de Tizi Ouzou avant la clôture par des recommandations allant toutes dans le sens de l'amélioration du processus de soins ainsi que la prévention.

Aussi, année après année, il s'établit clairement que les modes alimentaires modernes sont porteurs de grands dangers sur la santé humaine. Le cancer, l'une des maladies lourdes de l'époque actuelle, est en grande partie provoquée par ce facteur qui est l'alimentation. Ce qui amène les conférenciers à recommander une alimentation saine. Une exigence difficile à respecter en ces temps de production de masse et la commercialisation effrénée qui exigent une production appuyée par des produits chimiques très nocifs pour la santé. Les fléaux de la vie moderne sont également des facteurs de risque tels que le tabagisme et l'alcoolisme outre le stress de la vie moderne qui s'avère être un facteur de risque majeur. Une situation qui fait que la prévention est difficile, mais nécessaire.