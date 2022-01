Deux semaines après la rentrée des classes pour la période du deuxième trimestre, les conditions de scolarisation sont loin de répondre aux besoins des enfants dans certains établissements de la wilaya de Tizi Ouzou. Une situation que vivent la grande majorité des établissements scolaires de la commune de Tizi Ouzou. Des difficultés qui touchent plusieurs établissements de tous les paliers scolaires, essentiellement les écoles primaires dont certaines sont de vieilles bâtisses nécessitant de nombreux travaux de réfection.

En réponse aux inquiétudes des parents d'élèves qui ont tiré la sonnette d'alarme, les élus de la commune de Tizi Ouzou annoncent la mobilisation, pour l'actuel exercice, d'une enveloppe financière évaluée à quelque 9 milliards de centimes. Une enveloppe destinée essentiellement à couvrir les frais des réfections à effectuer sur les classes ainsi que la maintenance du transport scolaire. Plus optimistes, les nouveaux élus de la commune de Tizi-Ouzou promettent que cette année sera celle de la création des emplois. De nombreux emplois sont, en effet, à pourvoir dans de nombreux domaines inhérents justement à cette prise en charge. En fait, il convient de rappeler que malgré les moyens mobilisés, beaucoup d'établissements souffrent encore du manque de chauffage et de transport scolaire. Dans de nombreuses communes, ce sont les parents d'élèves qui se mobilisent pour assurer les travaux d'entretien à l'instar de nombreuses écoles primaires de la commune de Draâ Ben Khedda. Les parents se sont organisés pour des volontariats destinés aux travaux d'entretien dans plusieurs établissements du primaire à l'instar de l'école primaire Amar Saïd. Des manques comme le chauffage pénalisent les enfants et les empêchent de faire un bon cursus scolaire dans de bonnes conditions. Par ailleurs, dans d'autres régions de la wilaya, un autre problème reste encore posé au volet du transport scolaire. Le plus récent exemple vient de la commune d'Aït Aïssa Mimoun,à une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya, où les parents ont dû recourir à la contestation pour alerter sur le problème de transport vécu par les enfants de nombreux villages. Ces derniers, selon les affirmations de leurs parents, sont contraints de faire plus d'une dizaine de kilomètres pour rejoindre leurs écoles qu'il neige ou qu'il pleuve..

Enfin, il convient de rappeler également que ces problèmes ne sont pas uniquement inhérents aux établissements scolaires, mais aussi aux établissements de la formation professionnelle. Hier, les parents des stagiaires du Cfpa Kerrad-Rachid de Tizi Ouzou se sont réunis afin de signaler une batterie de difficultés dont, notamment l'absence de chauffage dans l'établissement. Ces derniers affirmaient que leurs enfants étudient dans des conditions qui ne répondent pas aux normes requises pour une formation de qualité à cause de difficultés.