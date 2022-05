Alors que procureur général a requis 15 ans de prison ferme, le caissier principal de la trésorerie intercommunale d'Ain El Fakroun a été condamné, en appel, par le tribunal correctionnel d'Oum El Bouaghi, à 5 ans de réclusion criminelle, apprend-on de source judiciaire. Ce fonctionnaire est accusé d'avoir délibérément mis le feu au bureau de la trésorerie, après la découverte d'un trou financier de 30 millions de dinars, a fait savoir la même source. Or, ce détournement n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Selon les informations rapportées par notre source, le caissier indélicat a été rattrapé par d'anciennes de malversation ayant ciblé 680 millions de dinars. Une affaire remontant à 2018, lorsqu'un incendie s'est déclaré à la même la trésorerie. L'incendie ciblant le bureau de la comptabilité a ravagé une très grande partie des archives, a expliqué ladite source. Les services de sécurité avaient, lors de l'enquête de l'époque, découvert une bouteille d'essence dans le couloir de l'agence. Les enquêteurs avaient également relevé la disparition de plusieurs équipements électroniques, dont ceux de télésurveillance (poste d'enregistrement des caméras, téléviseur). Sans aucun indice, une plainte avait été pendant plus d'un mois déposée contre X, avant de constater qu'une commission d'inspection et d'enquête avait été dépêchée par la direction générale du Trésor public, un mois avant l'incendie, soit en décembre, à la meme direction.

À l'issue de l'enquête, il a été découvert, dans un premier temps, un déficit financier de 30 millions de dinars au niveau de la trésorerie intercommunale d'Ain El Fakroun, nous dit-on. Ce trou financier s'est avéré être la raison ayant poussé le caissier principal à incendier le siège, afin de brouiller les pistes et retenir la thèse du cambriolage.