Les 12 communes que compte la wilaya d'Annaba, n'ont rien à envier les unes aux autres. L'état général du développement, à tous les niveaux est catastrophique, pour ne pas dire chaotique.

Objet d'un dysfonctionnement de plusieurs décennies, les 12 circonscriptions territoriales de la wilaya d'Annaba sont caractérisées par une gestion antérieure boiteuse. Bien que les pouvoirs locaux actuels tentent de réduire le déficit du développement, l'incompétence, l'indifférence et le laxisme des anciens occupants des municipalités de la wilaya, ont affaibli quelque peu cette volonté de fer. Toutefois, aujourd'hui et selon les pronostics, la donne semble avoir changé.

Le temps de la médiocrité est, a priori banni, avec l'arrivée d'un nouveau parterre d'élus. Ces derniers semblent déterminés à relever le défi et à redonner à la «commune», comme promis, lors de leurs campagne électorale «le statut qu'elle mérite».

De belles promesses faites au sein du massacre en amont et en aval dans l'ensemble des communes, auxquelles s'ajoute le constat déplorable dans les zones d'ombre. Il est à noter que ce tableau dressé sur la situation des communes de la wilaya d'Annaba, n'est pas le résultat d'un manque financier, mais plutôt du défaut de la conscience responsable de ceux qui ont été placés aux commandes de ces institutions locales, pour gérer leurs intérêts et de ceux qui leur ont ouvert la voie.

La nouvelle vague d'élus saura-t-elle restaurer l'espoir brisé et réhabiliter la confiance citoyenne meurtrie? Réponse dans les jours à venir. La gestion des affaires publiques est loin d'être une sinécure. La première séance publique des nouveaux conseils municipaux va devoir colmater les brèches du malaise citoyen. Entre l'acte et la parole. Il y a loin de la coupe aux lèvres.

Les nouveaux élus ne doivent pas sous-estimer les enjeux de la gouvernance d'une APC. Animés de bonne volonté, les nouveaux élus aux commandes des APC ont du pain sur la planche. Leur début de mandat sera chargé, du fait que le passif de leur héritage est aussi lourd que flou. Situation que semblent sous-estimer certains nouveaux locataires des APC à Annaba, qui se disent prêts à relever le défi. Mais sauront-ils assumer l'échec? Car, comme dit le vieil adage: «Méfie-toi de l'eau qui dort.»