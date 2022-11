Un phénomène de contrebande du médicament qui prend de l'ampleur malgré les décisions des ministères de l'Industrie pharmaceutique et de la Santé, de mener une lutte sans merci contre ce trafic sans précédent. Le «Cabas» qui a touché à tous les produits, gagne désormais, le secteur névralgique de la santé publique. Un domaine, pourtant, structuré, organisé et règlementé et surtout sous la protection des institutions de l'État.

Comme cela a été rapporté dans notre édition du 25octobre dernier, le ministre, Ali Aoun, s'est engagé à donner un coup de pied dans la fourmilière. Il a même annoncé le grand ménage en déclarant la guerre au cabas. «Lutter contre les produits cabas est une priorité. Ce marché noir qui touche le médicament devient un fléau chez nous» avait-il déclaré avant d'ajouter «nous avons décidé, Monsieur le ministre de la Santé et moi, dès la semaine prochaine, de mener une lutte sans merci contre ce fléau». Mais cette bataille s'annonce rude et longue face à des réseaux puissament structurés. Des pages Facebook sont même crées pour annoncer la vente libre de ces produits à l'instar du site «médicaments ruptures en Algérie» qui donne la liste des médicaments en rupture ou en voie d'être en rupture de stock. C'est dire qu'on fait face à une véritable mafia organisée du médicament. Le marché national fait face à une mafia. bien organisée. Un réseau plutôt réactif puisqu'il approvisionne les pharmacies qui s'adonnent à ce trafic de médicaments lesquels sont en rupture de stock ou bien ne figurent pas sur la nomenclature officielle. Les quantités mises sur le marché sont importantes et touchent l'ensemble du territoire. Ces médicaments proviennent de France, de Tunisie, et d'Espagne. Ils englobent toutes les classes thérapeutiques. À titre d'exemple, certains médicaments d'urgence, tel «Diamox» dont le prix était 300 DA dans les pharmacies. En rupture de stock puis introduit par le «cabas», il se vend à 2800 DA. Idem pour le Methergin en gouttes qui est passé de 200 DA à 2800 DA et le fameux «immunoglobuline» un médicament hospitalier qui doit être du ressort de la Pharmacie centrale,il se vend à 15 millions de centimes.

Pourtant, la vente de médicaments hors nomenclature est strictement interdite.

Selon les pharmaciens que nous avons approchés, ce phénomène n'est pas récent, mais il a pris de l'ampleur depuis ces dernières années. Les causes qui ont permis à l'installation de ce phénomène et son développement sont multiples. «Il a commencé par s'installer au niveau des wilayas frontalières et au niveau des grosses pharmacies et touchait au départ plutôt des produits de confort» a laissé dire à ce sujet le président de l'ordre des pharmaciens avant d'expliquer que «la multiplication des officines et leur implantation parfois de manière anarchique, la gestion de celles-ci dans de très nombreux cas par des non-pharmaciens ont conduit à la recherche du gain facile et inéluctablement à des pratiques condamnables. Si on ajoute à cela la disparition effective de l'inspection de la pharmacie, nous avons tous les ingrédients pour que le marché de l'informel s'installe et c'est ce qui est en train de se faire. Dans toutes les villes, un nombre important de pharmacies s'adonnent à ce trafic».

L'industrie pharmaceutique a tiré la sonnette d'alarme c'est parcequ'il connaît les dangers de pareilles pratiques. L'informel gagne désormais le marché du médicament en Algérie à l'instar du marché mondial qui est estimé à 1000 milliards de dollars au niveau mondial dont la part de l'informel est évaluée à plus de 200 milliards de centimes. C'est dire que le phénomène est d'une grande ampleur et demande l'implication de tout le monde pour réduire, un tant soit peu, de son ampleur.