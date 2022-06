Le buste de Maurice Audin, militant de la cause algérienne assassiné par l'armée coloniale française, a été inauguré ce dimanche à la Place Audin à Alger, et ce à la veille de la commémoration du 65ème anniversaire de sa tragique disparition. L'inauguration s’est déroulée en présence de Pierre Audin, fils de Maurice Audin et président de l’Association Josette et Maurice Audin, Pierre Mansat, le wali d’Alger, Ahmed Maabed, des autorités locales et militaires et des citoyens. Le fils du militant de la cause algérienne a exprimé sa « fierté » de se retrouver sur cette place qui porte le nom de son père, «un partisan de l’indépendance de l'Algérie», a-t-il souligné. Pour le wali d’Alger, il s’agit d’un jour «important» qui confirme la consécration de «la grandeur et la bravoure de Maurice Audin qui a sacrifié sa vie pour la cause algérienne ».