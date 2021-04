La famille du martyr Maurice Audin n'a pas tardé pour réagir par rapport au buste en bronze érigé à sa mémoire.

Le hic, c'est que l'inauguration de ce buste s'est déroulée dans un silence le plus total, sans cérémonie ni une action médiatique pour faire connaître l'événement qui n'est pas des moindres. Pourquoi les autorités communales de l'APC d'Alger-Centre ont agi dans le silence et sans cérémonie?

Au-delà du cérémonial, il y a aussi le lieu et l'emplacement choisis pour le buste du martyr Maurice Audin; cet emplacement a suscité des réactions des amis et des militants de la cause anticoloniale qui ont vu en cette décision une sorte de «dévalorisation» de la mémoire et de la place de ce grand nom du mouvement de libération et de l'engagement patriotique qu'est Maurice Audin. Dans un message adressé aux autorités algériennes sous l'intitulé «Lettre ouverte pour le respect de la mémoire du chahid Maurice Audin», le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, a expliqué ce qui s'est passé à propos du buste de son père en précisant que «Le 20 août 2020, l'APC d'Alger-Centre a décidé de confier à un sculpteur la réalisation de plusieurs bustes, dont celui de Maurice Audin à ériger sur la place Maurice Audin d'Alger. Le lendemain, 21 août 2020, le sculpteur a pu contacter la famille de Maurice Audin, et il nous a informés de cette décision. Il nous a, par la suite, tenus au courant de la progression de son travail. C'est lui qui nous a annoncé que ce buste devait être inauguré sans doute le 16 mars 2021. Pendant ce temps, aucun contact officiel n'a été pris avec la famille du chahid Maurice Audin. À la date du 13 avril 2021, le buste est en place, dévoilé sans cérémonie», a-t-il précisé.

C'est une première dans les annales des cérémonies de ce genre, surtout que l'affaire concerne la mémoire et le sacrifice suprême comme c'est le cas pour le militant communiste, Maurice Audin. Ce geste inadmissible et condamnable doit être banni illico presto et faire en sorte que ce genre d'agissements ne devraient plus se reproduire. Il est inconcevable qu'une inauguration se fasse sans cérémonie, sans la présence de la famille du martyr, ses amis et ses compagnons de lutte. Le buste a été placé sans que cela ne soit médiatisé, encore moins la présence des représentants des pouvoirs publics comme signe de reconnaissance de la République du sacrifice consenti par ce vaillant fils de la patrie face à un colonialisme barbare et inhumain. Outre le volet qui a trait au buste, il y a aussi l'affaire de la fresque qui a été inaugurée en 2012. Cette dernière a été masquée par un grand drapeau, mais aussi le buste qui a complètement escamoté ladite fresque. Dans ce sens, le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, a souligné que «cette fresque connue dans toute l'Algérie et à l'étranger et que chacun apprécie, a été masquée sous un drapeau algérien peu visible, puisque le buste et son socle la cachent», a-t-il précisé à travers sa lettre ouverte adressée aux autorités algériennes. Est-ce que tous ces agissements sont le fruit du hasard? S'agit-il de la dramatique réalité en rapport avec la méconnaissance de l'histoire contemporaine de l'Algérie?

Il est difficile de dire que ces agissements sont le produit d'un travail délibéré et d'un acte volontaire. Il est temps de rectifier l'erreur et agir au plus vite pour rendre un grand hommage à ce militant de la cause anticoloniale. L'histoire retiendra que des hommes de la trempe de Maurice Audin et de beaucoup de militants de la cause de la Libération nationale ont su libérer le pays du diktat colonial et de ses affres au plan humain, civilisationnel, culturel et social. Les pouvoirs publics sont sommés de réparer cette bavure commise par quelques irresponsables au niveau de l'APC d'Alger-Centre. La place «Audin» est située au milieu de l'endroit qui enjambe le tunnel de la Faculté centrale et le long de la ville. C'est au milieu de cet endroit que le buste de Maurice Audin doit être érigé. C'est une manière de le rendre plus visible et plus valorisé. Idem pour la fresque, il faut la réhabiliter et la valoriser en la remettant à son état initial. C'est la meilleure et la seule manière de rendre un vibrant hommage à un militant digne de ce nom, à savoir le martyr de la cause anticoloniale, Maurice Audin.