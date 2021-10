Novembre se fait inviter par la nouvelle conjoncture que traverse l'Algérie. 67 ans après, cet élan libérateur titille encore l'histoire contemporaine du pays. La crise de mémoire, le regain de négationnisme et les nostalgiques de la fibre coloniale et sa sémantique, ne cessent de meubler les événements politiques entre l'Algérie indépendante et la France qui ne veut pas admettre la vérité historique d'une nation dépourvue d'empire colonial. Les tensions qui minent les relations algéro-françaises s'expriment sur fond d'un contentieux qui ne semble pas être résolu par des lobbies dont la nostalgie de l'Algérie-française est enfuie dans le «subconscient» des ultras qui n'ont pas cure du «trauma» provoqué par l'étincelle libératrice du 1er Novembre 1954.

La guerre de sept années et demie contre un ordre impitoyable et anachronique, à savoir le colonialisme, a pu remettre les pendules à l'heure de l'histoire dont les seuls artisans sont les peuples et leur hâte à se libérer du joug de la domination et de la sujétion coloniale. Novembre est la quintessence et le référentiel qui permettent à l'État algérien de se démarquer par rapport aux positions qui versent dans l'amnésie et la contrebande de l'histoire. La souveraineté et l'indépendance sont le fruit de la lutte armée sans relâche. Le combat libérateur a servi comme viatique qui a cimenté la cohésion et l'unité de tout un peuple en armes pour se libérer des pesanteurs des archaïsmes et les inepties imposés par la chimère coloniale et ses succédanés en allant jusqu'à effacer et falsifier l'histoire d'une nation plusieurs fois millénaire.

Le front qui s'est constitué comme creuset durant la période du Mouvement national dans la perspective d'entamer l'épopée du recouvrement de l'Indépendance nationale, a donné la preuve que l'unité est possible et que seule la cohésion nationale est à même de renverser le statu quo colonial et le réduire à sa juste représentation inhumaine et abominable.

Aujourd'hui, et à l'aune des menaces et des chantages qui ne souffrent d'aucune odeur néocoloniale, l'Algérie doit se ressourcer des valeurs de Novembre pour réussir son sursaut salvateur dans le cadre d'un front interne patriotique. L'État national traverse une période des plus sensibles de son histoire depuis l'indépendance. Puiser dans l'abreuvoir de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954 devient une exigence et une nécessité historique et politique de premier ordre.

Le retour de la pensée coloniale avec un nouvel habillage ne change en rien le contenu ni l'objectif belliciste et agressif. La nouvelle géopolitique au niveau régional et international impose à l'Algérie de réhabiliter les fondements de la mobilisation patriotique en engageant un processus en mesure d'opérer un sursaut salvateur dont les forces vives de la nation constitueront son fer de lance idoine.

Novembre doit être incarné à travers une nouvelle conception qui enclenchera la dynamique de développement national autonome et souverain. C'est le principe phare de la déclaration et de l'esprit de Novembre.

La souveraineté n'est pas une définition arlésienne, elle est le prolongement du sacrifice suprême consenti par des millions d'Algériens et d'Algériennes pour que la nation puisse survivre à toutes les turbulences et les menaces qui ciblent son existence. Le capital des luttes et la symbolique de l'abnégation révolutionnaire sont à même de redonner à l'État national sa force et sa résistance face à toutes les menaces et les attaques émanant des forces animées par la voracité néocoloniale et de la conquête impérialiste. Entre Novembre 1954 et Novembre 2021, la continuité doit être consolidée et maintenue en ressuscitant la flamme de la résistance et de la vigilance révolutionnaire. Il est crucial de jeter des ponts entre un héritage glorieux fait du sacrifice des plus stoïques et le présent plein d'espoirs, mais qui est confronté à des menaces et des risques qui engagent l'État national et sa pérennité.

Le colonialisme est un mauvais élève, disait le général Giap. Mais il ne faut pas sous-estimer les nouveaux porteurs du discours néocolonial, Ils feront recours à des subterfuges pour maquiller leur bellicisme et agression. Seul Novembre et son enseignement sont en mesure d'immuniser la nation et se dresser comme rempart irréversible contre toutes les menaces et les chantages.