Lors du dernier Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le parachèvement du tronçon de l'autoroute Est-Ouest sur l'axe de la wilaya de Béjaïa, et sa mise en ser-vice dans les plus brefs délais afin de fluidifier la circulation au regard du trafic économique et commercial sur cet axe.

Il s'agit, notamment du tronçon entre Takriet et Béjaïa. Lancée en 2013, la pénétrante autoroutière de Béjaïa, devant relier le port de cette ville à l'autoroute Est-Ouest au niveau de Ahnif, à Bouira, sur 100 km, devait être livrée en 2016. Un retard dû aux problèmes techniques rencontrés par le groupement sino-algérien Crcc-Sapta dans le creusement du tunnel de Sidi Aïch, d'expropriation de terrains et de financement. Plusieurs tronçons ont été ouverts à la circulation automobile.

Long de 100 km, l'autoroute de Béjaïa est construite en 2×3 voies. Elle comprend six ouvrages, 16 viaducs, un tunnel, et six échangeurs, ainsi que trois aires de stationnement et de repos.