L'avion bombardier à eau russe Beriev Be-200 a poursuivi, aujourd'hui, ses actions de refroidissement et de lutte contre les feux encore actifs dans les forêts de la wilaya d'El-Tarf, a-t-on appris auprès du directeur de wilaya de la protection civile, lieutenant-colonel, Abderrazak Bouljej. La même source a précisé que dans le cadre de la poursuite des efforts pour éteindre définitivement les ultimes feux actifs à travers les forêts de la wilaya, l’avion russe affrété a accompli après sa réparation depuis dimanche après-midi plusieurs vols de lutte contre les incendies. Ses premières missions ont été dirigées vers la région Oued El-Hout dans la commune de Remel Souk ainsi que dans la région de Boumala et la forêt de Tonga, a précisé le même responsable affirmant que ce bombardier d’eau a effectué depuis dimanche 27 opérations de largage dans ces régions pour assurer le refroidissement des vastes aires parcourus par les flammes. La même source a précisé que l’avion bombardier se pose sur la plage du lac des oiseaux pour remplir ses réservoirs et repartir vers les foyers des incendies dont les braises sont encore vives. Le bombardier à eau russe appuyé par un hélicoptère de la protection civile et deux autres de l’armée nationale populaire (ANP) a repris lundi l’appui aux unités terrestres formées par les agents de la protection civile et ceux des forêts pour éteindre tous les foyers susceptibles de constituer un danger, a-t-il ajouté. Capable de transporter une charge de 12.000 litres d’eau, le bombardier à eau russe est un avion amphibie conçu spécialement pour les missions de lutte contre les incendies. Le même cadre a assuré que la protection civile a mobilisé plus de 58 camions anti-incendie et plus de 260 sapeurs-pompiers pour effectuer une large opération de ratissage des zones parcourues par les incendies la semaine passée à travers la wilaya.