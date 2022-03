La mémoire du premier directeur général de l'EHU d'Oran, le docteur Mohamed Mansouri, est immortalisée. Désormais, le bloc pédagogique de l'EHU est baptisé à son nom; décédé au mois de juillet 2021, emporté par la Covid-19. Aucun n'ignore qu'il a consacré une bonne partie de sa vie au secteur de la santé, le redressement de plusieurs hôpitaux algériens, en plus de son intéressement, en premier lieu, au secteur public, ayant pris part à des décisions importantes entrant dans le cadre de la mise sur les rails, du secteur de la santé. Ayant été directeur de la santé de la wilaya de Béjaïa, le défunt docteur Mohamed Mansouri, a, en plus de sa participation active aux interventions chirurgicales en assistant ses compères chirurgiens, procédé à une clinique spécialisée, dans la localité de Oued Amizour. Muté à Tizi Ouzou, il a eu à prendre en main l'hôpital Mohamed Nédir et pris également la direction de la Pharmacie centrale des hôpitaux. À sa mutation, en 2010, le personnel soignant de l'hôpital de Tizi Ouzou, appuyés par des habitants, ont observé plusieurs rassemblements et sit-in de protestation pour revendiquer son maintien en place. Arrivé à Oran en 2010, alors que l'EHU n'était qu'une bâtisse, feu docteur Mansouri a réussi à ouvrir cet hôpital géant alors que six ministres ont échoué auparavant à donner, ne serait-ce que pour donner le coup d'envoi symbolique. Durant sa première année à Oran, le défunt a procédé à l'ouverture de 13 services, avant de faire entrer en fonction tout l'hôpital comprenant prés de 50 ser- vices, en plus de la mise en place d'un système de gestion digne des grands hôpitaux, ainsi que le lancement des spécialités de haute facture, ayant été assumées, auparavant, dans les grands hôpitaux européens, comme la prise en charge à temps des AVC, des soins palliatifs, des services ambulants spécialisés dans les grandes interventions pour des cas jugés critiques. Aucun des membres du personnel soignant de l'EHU n'oubliera son abnégation dans la lutte contre la propagation de la Covid 19 et la stratégie mise en place par lui, afin de stopper l'avancée de ce virus. Une stratégie basée sur la mobilisation de l'ensemble du personnel soignant et des services. Il remettait souvent sa blouse pour aider le personnel soignant mobilisé. S'apprêtant à lancer l'hôpital de Chtaïbo, exclusivement pour le traitement de la Covid-19 et désengorger par là même l'EHU afin de reprendre l'ensemble des activités, il a été sévèrement attaqué par le virus, ce qui lui a valu son admission en réanimation, puis son intubation suivie de sa mort, laissant ses éléments dans le désarroi et la désolation.