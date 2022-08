Le nombre de décès des incendies de forêts ayant ravagé la wilaya d'El Tarf, mercredi dernier, est passé à 43. C'est ce que révèle le chargé de communication du groupement régional de la Gendarmerie national dans une déclaration à la radio local. Le locuteur a ajouté que parmi les décès, seul un corps carbonisé n'a pu être identifié.

Les services de la Gendarmerie nationale poursuivent les analyses pour déterminer l'identité du défunt. Aussi, le chargé de communication a invité tous les citoyens ayant perdu un membre de la famille à se rapprocher des services concernés afin de recueillir des échantillons biologiques à même d'identifier le corps carbonisé pour permettre à la famille de faire son deuil. Tandis que la wilaya de Souk-Ahras a enregistré 5 morts, et 65 blessées dont quatre avec des blessures légères.

Les autres ont suffoqué avec un essoufflement dû à la fumée de l'incendie. En outre, 10 membres du personnel de la Protection civile ont été blessés, notamment des entorses et des essoufflements. Alors que dans la wilaya de Sétif, on déplore le décès de deux personnes, une femme de 58 ans et sa fille de 31 ans, des suites de graves brûlures. Tandis que deux autres personnes ont subi des brûlures à la suite de plusieurs incendies.

Les mêmes services de la Protection civile ont fait état, hier, de l'extinction de 31 incendies au cours des dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays. Ces incendies de forêts et récoltes ont été éteints à travers les wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, précise la même source.

Sur un autre registre, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, s'est rendu hier, sur les lieux des récents incendies ayant touché certaines régions de la wilaya de Guelma. Sur place, le ministre a révélé que «ses services sont prêts à indemniser tous les agriculteurs touchés par les incendies ayant ravagé la wilaya, la semaine passée», avant de préciser que «ces indemnisations seront versées dans une semaine au plus tard une dizaine de jours».

Pour rappel, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi, le début de l'indemnisation des personnes touchées par les incendies «à partir de la semaine prochaine». Interpellé au niveau de la mechta Elouz dans la commune de Oued Cheham, le ministre a promis aux agriculteurs la possibilité de reconsidérer la classification de cette zone passant de zone pastorale à zone agricole au vu des résultats de la récolte obtenus chaque saison.

La veille, le ministre s'est rendu, en compagnie de sa collègue de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, à Souk-Ahras pour s'enquérir de l'opération de prise en charge des familles touchées par la vague d'incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de la wilaya. Tout en précisant qu'une «commission sera dépêchée pour recenser les dégâts des incendies en vue d'indemniser les sinistrés dans les meilleurs délais», le ministre a indiqué que «des mesures ont été prises pour indemniser les citoyens ayant subi des pertes en têtes ovines, bovines et de chèvres et même en matériel d'irrigation».

L'avion bombardier d'eau reprend du service

L'avion bombardier d'eau russe Beriev Be-200 a repris du service pour éteindre les feux encore actifs dans la wilaya d'El Tarf. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, avait récemment assuré à la Télévision publique que l'avion bombardier d'eau russe affrété, qui a subi une panne lors de ses interventions contre les feux, sera réparé dans les plus brefs délais.