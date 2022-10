La Déclaration de politique générale du gouvernement, dans ses cinq chapitres, est assez riche en matière de procédures et de décisions prises par le gouvernement, dans différents secteurs d'activités. Elle vient énumérer les différentes actions entreprises, conformément aux orientations et instructions du président de la République, en matière de relance économique, de renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, l'amélioration du système monétaire et financier, ainsi que l'amélioration des prestations de services au citoyen algérien. Il y a aussi la promulgation du Code de l'investissement avec une batterie de textes d'application, dont un décret présidentiel et sept autres décrets pour organiser le secteur de l'investissement. Le gouvernement a également oeuvré à mettre en place tous le paysage institutionnel qui devra accompagner l'acte d'investir et attirer les IDE en Algérie.

L'Expression:Concrètement, quelles sont les réalisations qui méritent d'être citées, selon vous?

Zine El Abidine Didiche: En fait, il y a plusieurs domaines. Mais je citerai les réalisations dans le domaine des finances,s des banques. En évoquant l'investissement, on ne peut pas citer les actions lancées pour l'amélioration de la qualité des services et des prestations de services. Le gouvernement a procédé, en 2022, à l'extension du réseau bancaire et d'assurance, afin de garantir des transactions hors liquidités monétaire. Il y a eu l'accréditation des cartes bancaires et postales pour la généralisation des transactions numériques ou digitales. Dans le cadre du renforcement des mesures d'incitation et de facilitation en direction des investisseurs, le gouvernement a également procédé à la création de banques à l'étranger. C'est le cas des banques installées en France, au Sénégal et en Mauritanie.

Qu'en est-il pour le secteur de l'agriculture?

Le plus important dans le volet de l'agriculture est, sans nul doute, la décision de mettre en place une banque des semences. Il s'agit d'un point qui a été au centre de nombreuses appréhensions et réclamations de la part des professionnels du secteur, notamment pour ce qui est la cherté de ces semences. Un état de fait qui a freiné l'investissement au sein de nombreuses exploitations agricoles. Je noterai aussi, l'adduction des exploitations agricoles aux réseaux électriques. En 2021, le gouvernement a élaboré un programme d'adduction de 60.000 exploitations, à travers le territoire national. Et en 2022, il a été procédé à l'adduction de 18.826 autres exploitations. Cela devra augurer d'un essor nouveau dans le secteur agricole, qui contribue à hauteur de 14,7% du PIB...

Mais le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, a mis le doigt sur certaines lacunes dans le secteur.

Tout à fait. Le président de la République prête au secteur agricole une attention particulière. L'Algérie dispose, en effet, d'un potentiel inestimable en matière de superficies agricoles et d'une climatologie exceptionnelle. Cependant, le mode agricole algérien est social et doit émerger grâce à un processus de modernisation qui touchera l'ensemble des aspects et branches liés à ce secteur, notamment la production agricole. La décision du président de la République d'ouvrir l'importation des matériels et tracteurs intervient dans ce sens. En même temps, je ne peux laisser passer cette occasion sans rappeler que l'Algérie disposait d'une société, Cirta, qui exportait ces matériels agricoles et concurrençait des marques internationales. Elle a été sacrifiée sous prétexte qu'elle était déficitaire. Nous sommes en faveur des entreprises publiques productives, qui doivent être relancées et soutenues avec des plans de charges clairs.

Il y a aussi le secteur éducatif qui est également un chantier ouvert?

Nous saluons la décision d'introduire graduellement le numérique dans les écoles, à travers cette opération-pilote des tablettes. Toutefois, il ne faut pas que cette numérisation de l'école soit juste un slogan. C'est un avis personnel. J'ai peur de cette gabegie qui pourra gangréner ce projet. Il me vient à l'esprit la même opération lancée au niveau de 1666 établissements scolaires. Soit approximativement, une école dans chaque commune. Le projet n'a pas abouti. Aujourd'hui, on parle d'écoles-pilotes primaires, à travers cette nouvelle expérience. On s'interroge si ce projet va réussir ou va-t-il encore connaître le même sort que les précédents? Par ailleurs, nous saluons également l'introduction de la langue anglaise dans les écoles, ce qui devra ouvrir de nouvelles potentialités pour les nouvelles générations. Enfin, je tiens aussi à souligner les exploits de la diplomatie algérienne dans le sillage des succès réalisés sur le plan continental, arabe et mondial. Cela est d'autant plus important que l'Algérie s'apprête à accueillir un sommet arabe inédit, synonyme de relance des relatons et des échanges entre ces pays.