C'est avec émotion et une fierté méritée que le président-directeur général du Bereg, Abdelhakim-Mohamed Kheir-Eddine Badaoui, a exprimé sa joie et sa grande satisfaction de célébrer (mardi 2 novembre) la remise du Prix institutionnel de BIM Africa Awards.

Le prix institué par Building Information Modeling Africa Initiative, à notre bureau, l'EPE/Spa/Bereg, suite à notre participation à ce concours lors de l'exercice 2021, à l'échelle africaine, en procédant à l'envoi à, Abuja, capitale du Nigeria, tous les documents, vidéos et photos illustrant la pleine exploitation et maîtrise du Building Information Modeling, dans le concept architectural contemporain en Algérie. Ainsi, le Bereg a démontré l'importance qu'accorde le gouvernement algérien et à travers ses filiales, à l'implémentation du Building Information Modeling (BIM) dans le concept architectural.

Aussi, après que l'Algérie, à travers notre bureau, a été initialement choisie aux côtés de trois pays africains (Afrique du Sud, Nigeria et Éthiopie) pour être inscrit dans le rapport BIM Africa 2020, qui met en exergue diverses initiatives sur la transformation numérique de l'industrie du bâtiment en Afrique, voilà que le Bereg vient d'être honoré, encore une fois, par ce premier prix, unique dans les annales de l'histoire des bureaux d'étude algériens et qui coïncide avec la célébration du déclenchement de notre glorieuse révolution pour l'indépendance de l'Algérie, le 1er Novembre 1954, ainsi que la mise en oeuvre du processus de la numérisation de tous les secteurs d'activité, comme prônée par notre gouvernement. Nous en sommes honorés et fiers. Il faut dire que cette consécration, qui récompense l'ensemble des efforts consentis par l'équipe dirigeante et ses employés, n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit là, en effet, d'un travail laborieux, de longue haleine, exercé sur plusieurs années, lequel, en réalité, n'est qu'une action parmi tant d'autres, représentant un maillon fort de la stratégie globale de développement de l'entreprise, mise en place par la direction générale du Bereg, pour le développement de la numérisation et de la modélisation du concept architectural en Algérie. En fait, adhérant fortement et totalement à ce nouveau concept et après un programme consistant de formation de 37 employés en full BIM (entre architectes, ingénieurs et techniciens, toutes spécialités confondues, et leurs certifications à l'international, par le centre d'examen, (Certiport Authorized Testing Centers worldwide), en juillet 2020, le Bereg a déjà entamé, concrètement, l'exploitation de cette nouvelle technologie dans le développement de projets importants en Algérie.

La direction générale du Bereg ne compte pas s'arrêter là, étant donné qu'une réflexion est déjà en cours pour l'extension du Bulding Information Système vers la «gestion et la maintenance assistée par ordinateur- Gmao» et la Facilty Management (FM).

«Je saisis, également, cette occasion», poursuit-il, «pour vous exprimer, Monsieur le directeur de BIM Africa Initiative», mon voeu de voir l'ouverture d'une représentation du BIM Africa Initiative en Algérie, afin d'étudier toutes les opportunités qui se présentent pour une coopération dynamique et bénéfique, et mutuellement».

«Enfin, je tiens à remercier et féliciter tous le personnel du Bereg, qui a participé, de près ou de loin, à cet exploit qu'est la réussite au concours du Prix Institutionnel de BIM Africa Initiative. Cet exploit vous appartient», a tenu à souligner Badaoui. «C'est la consécration de vos efforts et elle restera, gravée à jamais dans l'histoire du Bereg».