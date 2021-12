La cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale a démenti «catégoriquement», via un communiqué, la rumeur relayée sur les réseaux sociaux, portant sur l'annulation des épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM). Cet examen est maintenu pour l'année scolaire 2021-2022, affirme la tutelle. Le BEM «sanctionne un cycle d'enseignement obligatoire et permet d'évaluer les compétences de l'élève et ses potentialités pour poursuivre ses études dans l'enseignement secondaire général ou technologique», a précisé ledit document. La fausse nouvelle s'était, en effet répandue comme une traînée de poudre. «Les inscriptions à cet examen ont été lancées dimanche 28 novembre et se poursuivront jusqu'au 23 décembre», a rappelé le ministère. La tutelle n'a pas raté l'occasion de souligner l'importance de «recueillir l'information à la source et ce via le site électronique du ministère ou sur sa page facebook officielle et authentifiée».

L'intox, faut-il le rappeler, intervient après l'annonce de l'annulation de l'examen de 5e pour les écoliers. Un énième exemple qui montre que les informations relayées via les réseaux sociaux sont à prendre avec des pincettes!