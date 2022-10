Les eaux pluviales enregistrées, ces derniers jours, à Bouira ne peuvent que soulager les populations, notamment du côté ouest et sud de la wilaya. En effet, ces régions ont connu des difficultés énormes dans l'approvisionnement en eau potable durant l'été dernier. Ces pluies, selon les services de la direction des ressources en eau ont quand même hissé le niveau de remplissage des trois barrages de la wilaya. Smail Abdelkrim, DRE de Bouira revient sur les quantités récupérées durant quatre jours de pluies. Il commence par le barrage Koudiet Asserdoun. Pour rappel, ce barrage est le deuxième plus grand barrage en Algérie, sa contenance théorique avoisine les 640 millions de m3, il a atteint l'été passé le plus bas niveau de son débit, il tournait à seulement 2% de son volume global. Le même directeur précise que les sources de récupération d'eau pour ce barrage sont essentiellement les pluies qui tombent sur les monts de la wilaya de Médéa. Il affirme à cet effet que les dernières pluies ont apporté pas moins de dix millions de m3 d'eau, « le barrage contenait uniquement 18 millions de m3 avant les orages et a atteint plus de 27 millions de m3 en deux journées de pluies», affirme-t-il. Le barrage Koudiet Asserdoun assure l'alimentation en eau potable de 25 communes de la wilaya de Bouira et de quelques wilayas limitrophes, à savoir Tizi Ouzou, Médéa et M'sila. Quant au barrage Tilezdit, dans les plaines d'El Asnam, côté est de la wilaya n'a pas vraiment connu de déficit durant l'été passé. Ce barrage est en même temps destiné à l'approvisionnement en eau potable et à l'agriculture. C'est un barrage qui dessert 16 communes de la wilaya de Bouira, cinq communes de la wilaya de Bordj-Bou Arréridj et une commune de M'sila. Là, le directeur des ressources en eau de Bouira fait savoir que le taux de remplissage de ce barrage a toujours été assez réconfortant; il est à environ 60% précise-t-il, et les dernières pluies n'ont augmenté son volume que d'environ 300 mille m3, il contient actuellement pas moins de 75 millions m3. Enfin, quant au barrage Lekhel, selon le même directeur, les dernières pluies lui ont apporté une faible quantité d'eau, c'est-à-dire environ

250 mille m3.