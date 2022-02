Lancé en 2019 pour une enveloppe financière de 4,5 milliards DA, ce barrage protecteur des inondations à la localité Bougantas à la plaine ouest de la ville d'Annaba, devait être réalisé dans un délai de 36 mois. Bien que confié à trois entreprises publiques spécialisées en la matière, le taux d'avancement des travaux du projet n'a atteint que 15% en 2021. Des délais de réalisation largement dépassés en dépit des visites d'inspection effectuées par les différents ministres de tutelle et les walis qui se sont succédé à la tête de l'exécutif d'Annaba. Néanmoins, sur sa page officielle Facebook, la wilaya de Annaba affirme que la réception de cet ouvrage devrait avoir lieu l'année prochaine. La même source soutient que les travaux de réalisation affichent un taux d'avancement très appréciable. Une affirmation après la visite d'inspection effectuée, dimanche, par le wali d'Annaba. Selon les informations publiées par la même source, aucune réserve n'a été émise par le chef de l'exécutif. Ce dernier a, toutefois, instruit les directeurs techniques concernés de rédiger les contrats et les décisions au profit de l'Agence nationale des barrages (Anbt). Djamel- Eddine Berrimi a également insisté sur la délimitation du périmètre de sécurité du projet, ainsi que la réalisation de logements de fonction et d'une clôture de protection, a précisé la même source. En attendant la concrétisation du projet et sa mise en service, il est utile de souligner que l'ouvrage constitue la solution définitive au problème des inondations causées par l'oued Bouhdid dans la plaine ouest de la ville d'Annaba. Situé à 3km de la ville, l'ouvrage va ralentir la dynamique des crues, notamment celle de l'oued Bouhdid. Pour rappel, lancé en grande pompe, il y a 3 ans, le barrage érecteur d'oued Bouhdid a été retenu pour Annaba, en raison des inondations causées par les fortes pluies hivernales dans plusieurs cités de la ville d'Annaba en 2019. Une fois finalisé, ce barrage permettra la collecte des eaux pluviales venant des monts de Bouhdid et de l'Edough qui se déversent dans la vallée, et protéger toutes les cités implantées dans la plaine ouest. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations des villes du pays. Un budget de 311 432 milliards de DA a été dégagé pour la mise en oeuvre de cette stratégie nationale établie à l'horizon 2030.