C'est un barrage destiné à l'irrigation des terres agricoles des plaines du Sébaou s'étendant de Zaouïa jusqu'à Fréha. Le barrage de Djebla se trouvant à quelques encablures du chef-lieu de la commune d'Ouaguenoun est encore rempli à cause de l'absence d'activité agricole dans les alentours. Une activité agricole qui a disparu depuis plusieurs décennies. Bien qu'il soit à un état avancé d'envasement, le barrage peut encore assurer les activités agricoles mais il faudra trouver le moyen d'acheminer l'eau. À Zaouïa à titre d'exemple et à Draâ Ben Khedda où les agriculteurs sont en forte activité peuvent en effet en profiter. À Zaouïa les retenues collinaires qui servent de source pour l'irrigation des activités agricoles maraîchères et arboricoles sont désormais épuisées. Les agriculteurs peinent ainsi à aller au bout de leurs récoltes alors qu'un barrage non exploité se trouve à quelques kilomètres plus loin. Cette situation interpelle toutes les parties concernées dont, notamment les élus locaux à travers les communes d'Ouaguenoun, Aït Aïssa Mimoun,Makouda et Timizart. En collaboration avec les services de l'agriculture au niveau des daïras d'Ouaguenoun et Makouda, ces derniers peuvent, selon Samir, ingénieur agricole, réfléchir au meilleur moyen de connecter les activités agricoles à ce barrage. Un barrage qui attend d'ailleurs l'aboutissement des démarches visant à procéder aux opérations de désenvasement. Ce barrage construit au début des années 70 dans le cadre de la politique agricole nationale de l'époque devait assurer l'irrigation de toute la plaine du Sébaou. De Zaouïa, allant jusqu'à Timizart Loghbar, Oued Aïssi, Lkahra, Lhed et Ouaguenoun, les activités agricoles peuvent être totalement couvertes en irrigation. Il fut d'ailleurs un temps où cette plaine était très bien exploitée par les agriculteurs. Ce n'est qu'à partir des années 80 que le déclin a commencé. D'ailleurs, des agriculteurs, approchés à Ouaguenoun, racontent que leurs affaires marchaient à merveille dans les années 70. «Moi, j'avais un domaine maraîcher qui s'étendant sur des dizaines d'hectares. À présent, je me suis reconverti dans l'élevage bovin faute de moyens. Je ne suis pas le seul dans ce cas. D'autres agriculteurs ont cessé leurs activités et se sont lancés dans d'autres métiers. Certains se sont fait recruter ailleurs pour nourrir leurs familles faute de moyens de continuer à exploiter leurs terres» raconte Saïd un ancien agriculteur d'Ouaguenoun.

Aujourd'hui, à la lumière des efforts de l'Etat visant à développer l'agriculture dans toutes ses déclinaisons et la nécessité de mettre à profit les ressources en eau destinées à l'irrigation, il devient inéluctable que les pouvoirs publics au niveau local lancent une réflexion sur la meilleure manière de mettre à profit ce barrage au lieu de laisser tout ce potentiel s'évaporer.