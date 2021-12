C'est dans une ambiance austère, mais néanmoins colorée et festive, que l'ambassade du Bangladesh à Alger a célébré jeudi les 50 ans de sa «Victoire triomphale» après la guerre d'indépendance menée par ce pays du sous-continent indien contre le Pakistan.

L'indépendance du Bangladesh a été proclamée, en mars 1971, par le cheikh Mujibur Rahmane et n'est devinue effective que le 16 décembre 1971, à la fin de la guerre indo-pakistanaise. Rahmane regagné le Bangladesh en janvier 1972 et a formé immédiatement le premier gouvernement du nouvel État. La cérémonie commémorative de cet événement à Alger, présidée l'ambassadeur du Bangladesh, Muhammad Zulqar Nain, a vu la présence de nombre de diplomates, de la presse et de représentants de diverses associations. L'ambassadeur a transmis, dans son intervention, les messages des dirigeants du Bangladesh et a fait le point sur le développement du Bangladesh et les relations entre son pays et l'Algérie. Il a remercié le peuple et le gouvernement algériens pour leur soutien à la reconnaissance du Bangladesh, après son indépendance. L'on remarquait, ainsi, la présence des représentants des ambassades de l'Inde, en la personne de Gourav Ahluwalia et du royaume d'Arabie saoudite, Abdallah Bennacer Abdellah

El Bassiri, ainsi que le ministre-conseiller de l'ambassade du Cameroun, Dairou Bouba et la chef de l'administration à l'ambassade des Pays-Bas, Josephine Koning.

À cette occasion, l'ambassade a organisé un débat auquel ont participé des Algériens, des Bangladais vivant en Algérie, des membres de la communauté diplomatique et des personnalités éminentes. Le 16 décembre est, ainsi, célébré chaque année comme le «Jour de la victoire» de l'an 1971, lors duquel les soldats pakistanais avaient capitulé face aux forces indiennes et bangladaises unies, mettant ainsi un terme à un conflit de neuf mois qui avait fait près de trois millions de morts. Le Bangladesh, deuxième grand pays musulman du monde après l'Indonésie, est un État surpeuplé: plus de 156 millions d'habitants sur un territoire grand comme la Grèce, soit une densité de 1 100 habitants au km2.