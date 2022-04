D'une intensité sans précédent, le rythme des échanges et des visites des hauts représentants des partenaires étrangers s'est considérablement accéléré ces derniers mois. Sur la base des «traditionnelles» relations bilatérales, la consolidation des paramètres économiques passe désormais au premier plan lors des rencontres officielles récentes entre l'Algérie et ses partenaires de toujours, autant que pour les nouveaux fronts récemment ouverts. Il faut dire que le parcours institutionnel qui a suivi la chute de l'ancien régime et le renouvellement des institutions, appuyé par la force d'assainissement de l'administration et la lutte contre la corruption, contribue largement à remodeler l'image d'un pays en déchéance et d'une destination qui a longtemps été prise en otage par une oligarchie, qui ne permettait ni le partage ni le développement, et encore moins l'ouverture de nouveaux horizons. C'est de ce constat aux allures de sentence que l'Algérie devait se défaire pour pouvoir rebondir. Chose qui n'a été possible qu'à travers de profondes réformes qui se poursuivent avec une célérité qui dénote une grande prise de conscience en matière de défis à relever et surtout de temps à rattraper. C'est dans cette optique qu'après près de deux ans de mise en place et de préparation de nouveaux mécanismes de gestion, l'année 2022 a été consacrée à l'unique importance de la relance économique. Une orientation qui s'est hautement exprimée par la réactivation d'un bon nombre de conseils d'affaires et de signatures de conventions et de mémorandums en un laps de temps relativement court, avec les principaux partenaires tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France et l'Italie, et ce, autant dans le domaine des hydrocarbures, et de l'énergie que sur les opportunités de coproduction qui pourraient se concrétiser dans des domaines divers, notamment, l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Bien que la conjoncture économique mondiale semble favorable pour une redistribution des cartes qui pourrait propulser l'Algérie, en dehors de la zone rouge à travers l'embellie pétrolière qui se maintient, il n'en demeure pas moins que l'Algérie a fixé son cap dans la zone hors hydrocarbures et oeuvre à ouvrir tous les fronts qui lui permettent d'atteindre les objectifs qui se dessinent à court terme sur un volume de 7 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures en 2023 et à long terme sur l'émergence d'une industrie susceptible d'impacter le PIB à hauteur de 15%. C'est dans ce sillage que s'explique le déploiement opéré vers le marché africain, avec une force de frappe qui renseigne sur des changements profonds opérés en matière de gouvernance et de gestion, et qui l'ont a mené à avoir une présence, une visibilité et une importance commerciale et économique avec le Niger, le Nigeria, la Mauritanie, la Tanzanie, pour ne citer que ceux-là. Mais il est également important de préciser que le bal des chefs d'Etat, des ministres et des hauts responsables étrangers en Algérie, a été encouragé par le constat de nouvelles procédures, mesures et règles administratives, qui ont concouru à redonner une image plus claire et plus transparente au climat des affaires et de l'investissement.

Les facilitations et les allégements mis en place travaillent à convaincre et à drainer un volume d'IDE qui viendra définitivement marquer le début d'une nouvelle ère économique pour l'Algérie et ses partenaires.

En somme, cet engouement naissant sur la destination Algérie, en tant que partenaire économique fiable, ne peut que confirmer l'efficience de la direction économique adoptée par l'Etat et renseigne sur les possibilités de relever le défi de joindre les effets de la diversification des ressources, à l'émergence d'une économie basée sur la force de la production nationale et son expansion à l'étranger.